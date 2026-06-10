El BYD Dolphin G DM-i, un vehículo híbrido enchufable a partir de 19.000 euros

El BYD Dolphin G DM-i es un vehículo del segmento B con tecnología híbrida enchufable que llega a partir de 19.000 euros. Este modelo cuenta con una batería de 7,42 kWh que ofrece una autonomía eléctrica WLTP homologada de 40 km y una autonomía combinada de más de 1.000 km.

El BYD Dolphin G DM-i es un vehículo del segmento B con tecnología híbrida enchufable que llega a partir de 19.000 euros. Este modelo cuenta con una batería de 7,42 kWh que ofrece una autonomía eléctrica WLTP homologada de 40 km y una autonomía combinada de más de 1.000 km.

Las variantes del vehículo tienen un cargador de 3,3 kW que puede suministrar el 15 % de la carga en menos de tres horas, mientras que el resto de modelos tienen una potencia de carga en corriente alterna de hasta 6,6 kW y una carga rápida en continua de 39 kW que permite pasar del 10 al 80 % en unos 26 minutos. Respecto a la potencia, la versión Active tiene un motor de 176 CV, mientras que el resto de variantes llegan a los 210 CV.

Además, el BYD Dolphin G DM-i ofrece un consumo ponderado combinado de 1,6 l/100 km o de 1,4 l/100 km en el resto de versiones. El vehículo cuenta con una variedad de características, como asientos delanteros calefactables, volante calefactable, base de carga inalámbrica, tecnología V2L que permite enchufar dispositivos externos utilizando la batería y un sistema de sonido compuesto por 8 altavoces.

También cuenta con una Head-Up Display en el limpiaparabrisas, techo panorámico eléctrico, cámara de visión de 360 grados y asientos con regulación eléctrica. La versión Sport cuenta con un diseño más atractivo por sus llantas de 18 pulgadas y un interior con tapicería en doble tono. El BYD Dolphin G DM-i llega a España a un precio de tan solo 18.700 euros, con más de 100 km de autonomía eléctrica y una autonomía combinada de más de 1.000 km





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BYD Dolphin G DM-I Vehículo Híbrido Enchufable Tecnología Híbrida Segmento B Autonomía Eléctrica

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