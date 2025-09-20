El Caballero de la Noche Vuelve a la CDMX: Batman Day 2025

La Ciudad de México se prepara para recibir el Batman Day 2025, una celebración que transformará la ciudad en Gotham y ofrecerá diversas actividades para los fanáticos del Caballero de la Noche, incluyendo el encendido de la Batiseñal, concursos, y cómics exclusivos.

El Caballero de la Noche, Batman , regresará a la Ciudad de México en el año 2025 para celebrar el Batman Day, una festividad anual que congrega a miles de admiradores de todas las edades cada mes de septiembre. Este evento global, nacido en la Comic-Con de San Diego en 2014 para conmemorar el 75 aniversario del héroe, se ha transformado en una cita obligada para los fanáticos de Batman alrededor del mundo.

La iniciativa, que comenzó conmemorando un hito específico, ha crecido hasta convertirse en una celebración que abarca diversas actividades, desde proyecciones cinematográficas y concursos de cosplay hasta el emblemático encendido de la Batiseñal. La Ciudad de México, en su edición de 2025, se transformará en una auténtica “Gotham” por una noche, ofreciendo una experiencia inmersiva para los seguidores del enmascarado justiciero. La programación detallada promete sorprender y cautivar a los asistentes, sumergiéndolos en el universo oscuro y fascinante de Batman. \El sábado 20 de septiembre, la CDMX rendirá homenaje a Batman con una serie de eventos emocionantes. El momento culminante será, sin duda, el encendido de la Batiseñal, que iluminará el cielo capitalino, ofreciendo una imagen icónica y memorable para los presentes. Este año, la proyección formará parte del Liverpool Gaming Fest 2025, que se llevará a cabo en la Expo Banamex, ubicada en Avenida del Conscripto, Lomas de Sotelo. La Batiseñal se proyectará a partir de las 20:00 horas, marcando un punto de encuentro para los fanáticos. Además del encendido, los asistentes podrán disfrutar de un booth especial dedicado al Caballero Oscuro, perfecto para fotografías y para sumergirse en la atmósfera de Gotham. Se han programado pláticas, talleres y encuentros con invitados especiales, así como concursos de cosplay infantil y de adultos, e incluso concursos de Kpop, tanto individuales como grupales. También se dispondrán zonas de videojuegos y exhibiciones interactivas, diseñadas para ofrecer una experiencia completa. El acceso a estas actividades es gratuito, pero es imprescindible registrarse previamente para asegurar un lugar. \En una colaboración especial con DC Comics, los fanáticos podrán disfrutar de la entrega de cómics gratuitos en tiendas participantes. Se distribuirán cuatro títulos exclusivos para el Batman Day 2025, incluyendo Batman Absolute #1, Batman and Robin: Year 1 #1, Batman: Year 2 #1 y Batman: Gotham Sampler #1. Cada cómic presentará ilustraciones y tramas actualizadas que exploran el universo del héroe. Las dinámicas de cada tienda variarán; por ejemplo, en Fantástico Cómics, una compra mínima de 400 pesos durante el sábado permitirá recibir un print exclusivo de regalo. Para aquellos que no puedan asistir a los eventos presenciales, se ofrecerá un maratón de películas de Batman en diversas plataformas de streaming. Warner Channel transmitirá películas como Batman Vs Superman – El Origen de la Justicia, Batman – El Caballero de la Noche Asciende y Batman (2022), comenzando a las 9:00 h. Cartoon Network, Cartoonito y Discovery Kids presentarán transmisiones especiales de LEGO Batman, Scooby-Doo & Batman: Los Valientes y Audaces, así como episodios temáticos de Jóvenes Titanes GO! y Batwheels. De esta forma, el Batman Day 2025 se asegura de llegar a todos los rincones y de ofrecer una experiencia inolvidable para todos los seguidores del justiciero enmascarado





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Batman Batman Day CDMX Gotham Eventos

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Batman Day 2025: LEGO del clásico batimóvil de los sesenta con el casi 30% de descuentoEste sábado 20 de septiembre es el Batman Day 2025, por lo que Amazon tiene el LEGO del clásico batimóvil de los sesenta con un descuento especial

Leer más »

¿Cuándo es el Batman Day y por qué se celebra en esa fecha?Todo lo que debes saber sobre cuándo se celebra el Batman Day en México y un poco acerca de la historia del personaje más popular

Leer más »

Batman Day 2025 ya tiene fecha: descubre por qué este día honra al legendario Caballero de la NocheFesteja al murciélago favorito en su día especial. Ésta es la razón por la que tiene no una sino dos fechas de celebración.

Leer más »

Celebra el 'Batman Day' con un maratón GRATIS de películas de Nolan en el IPNSi tienes ganas de maratonear con el Caballero de la Noche; existe un día perfecto para eso y podrás disfrutarlo en compañía de otros fans.

Leer más »

Ricardo Caballero regresará renovado al Lunario del Auditorio NacionalEl intérprete presentará nuevos temas en su concierto el 20 de septiembre

Leer más »

Batman Day 2025: La Batiseñal ilumina la Ciudad de MéxicoEl Batman Day de 2025 traerá de vuelta la icónica Batiseñal a la Ciudad de México. Descubre cuándo y dónde se proyectará, así como las actividades que acompañarán el evento en el Centro Banamex.

Leer más »