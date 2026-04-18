El Callejón del Truco: Historia, Juego y Disputas en el Corazón de Saltillo

Un recorrido histórico por el Callejón del Truco de Saltillo, desde sus orígenes ligados al popular juego de cartas, su consolidación como espacio residencial y comercial, hasta las disputas por su cierre y reapertura en el siglo XIX, revelando la vida cotidiana y las dinámicas de poder en la villa.

En la antigua villa de Santiago del Saltillo , las calles y callejones no eran simples corredores de tránsito, sino testigos silenciosos de herencias, disputas y sueños de sus habitantes. Entre esos espacios urbanos, el callejón del Truco ostenta un lugar de singular importancia. Su relevancia no reside únicamente en la pintoresca leyenda que a menudo lo envuelve, sino, y de manera más contundente, en la riqueza de su historia documental. Esta documentación lo consagra como un espejo fiel y detallado de la vida cotidiana saltillense durante un periodo de casi siglo y medio.

Antes de sumergirse en las minucias de los archivos, es prudente detenerse en la propia denominación del callejón. En su nombre mismo, yace posiblemente la explicación más sencilla y genuina de su origen. El truco es un conocido juego de cartas de baraja española, cuya práctica se diseminó por toda América durante la época de la colonia. Este juego se caracteriza por la combinación estratégica de bloqueo, engaño y alarde; en esencia, la habilidad de simular poseer lo que uno no tiene, o de ocultar aquello que sí se posee. En su momento, fue el pasatiempo predilecto en cantinas, portales y, por supuesto, en callejones. Que un callejón de Saltillo adoptara su nombre sugiere, con una probabilidad muy alta, que en dicho lugar se practicaba el juego con la regularidad e intensidad propias de las actividades consideradas, quizás, un tanto prohibidas o al menos marginales.

Es importante notar que, en el habla popular, la palabra truco también se ha consolidado como sinónimo de ardid y de astucia, cualidades inherentes a la mecánica del juego y a la vida urbana. Las primeras evidencias documentales que arrojan luz sobre este espacio nos transportan a los albores del siglo XIX. En esta época, Saltillo gozaba del apogeo de su célebre feria, un punto de encuentro crucial para comerciantes y visitantes procedentes de la vasta región del septentrión novohispano. En el año 1805, un minero identificado como José María Villasana, originario del Real de Mazapil, se encontraba en la villa con motivo de la feria. Durante su estancia, aprovechó la oportunidad para llevar a cabo la venta de una propiedad ubicada en este mismo callejón, el cual ya aparecía en los documentos con la designación de del Truco. La transacción se realizó por la suma de cien pesos, y el comprador fue Manuel González, quien actuaba en calidad de apoderado de Lugarda Zertuche y su esposo, José María Yáñez. Este hecho es particularmente revelador, ya que constata que el callejón era, desde esa fecha, un espacio plenamente integrado tanto a la vida residencial como a la actividad comercial de la villa.

En ese mismo año, los hermanos Zertuche —José Ignacio, Marcos, María de Jesús y Juana Gertrudis— procedieron a vender a Manuel González la porción de una casa que les correspondía por herencia paterna, y que se encontraba en el mencionado callejón. Tres años más tarde, en 1808, Teodora de Zertuche siguió un camino similar y enajenó su fracción de propiedad al mismo González. De esta manera, Manuel González fue acumulando progresivamente diversas porciones del callejón en su poder, consolidándose como su principal propietario durante esos años iniciales. El nombre del callejón queda registrado formalmente en los archivos con total claridad a partir de 1805. Se le menciona bajo las denominaciones de Callejón del Truco o Callejón que llaman del truco. La expresión adicional que llaman sirve como un indicio valioso, sugiriendo que el nombre ya gozaba de uso popular y oral desde un tiempo anterior a su consignación en algún documento oficial o privado.

Las décadas posteriores a su primera aparición documental confirman de manera inequívoca que el callejón del Truco se mantenía como un espacio urbano vivo y dinámico, firmemente integrado al pulso comercial y residencial de la villa. En 1819, nuevamente durante las concurridas jornadas de la feria, el callejón vuelve a aparecer en una nueva transacción inmobiliaria. Para 1824, se documenta la venta realizada por Venancio de Cepeda de un cuarto de tienda y su trastienda, situado en la calle Principal, hoy conocida como calle Hidalgo. Esta propiedad colindaba de manera directa con el callejón del Truco. En 1842, se registra una permuta entre Jesús y Felipe Sánchez, quienes intercambiaron una casa ubicada en el callejón del Truco por otra propiedad en la calle de Huizache. Esta operación fue concertada con Juan González.

Si bien los apellidos Zertuche y González marcaron la historia temprana del callejón, la segunda mitad de la década de 1840 estuvo significativamente influenciada por la presencia de otra familia de gran relevancia en Saltillo: los Pereyra. Su vinculación con el lugar se materializó a través de José Pereyra de Castro, quien había ejercido la importante función de responsable de la Real Renta del Tabaco, Pólvora y Naipes, encargándose de rendir cuentas al Ayuntamiento sobre el estado de los fondos bajo su administración. En 1846, Francisco Pereyra, heredero de esta prominente estirpe, procedió a la venta de una parte de su propiedad. Los documentos de la época la identifican como la Casa de Pereyra, cuyo costado norte lindaba directamente con el callejón del Truco. Dos años después, en 1848, se inscribió en los registros la venta de doce acciones de una casa que había sido heredada de Vicenta Pereyra. Esta propiedad, situada frente a la plaza Principal, tenía como límite norte, una vez más, el callejón del Truco. Estos registros geográficos sitúan la propiedad con gran precisión: se encontraba en la calle Hidalgo, adyacente a la Capilla del Santo Cristo y al propio callejón del Truco.

La historia del callejón da un giro inesperado y conflictivo en 1854. En ese año, el gobernador de la provincia, Gerónimo Cardona, emitió una orden para clausurar el callejón. Parte de este espacio fue posteriormente cedido a dos particulares: Juan González Zertuche y Jesús Salas. Los documentos históricos disponibles no ofrecen una explicación detallada de los motivos que orquestaron este cierre. Sin embargo, el beneficio privado que se derivó de esta acción es manifiestamente evidente. La situación cobró mayor gravedad en octubre de 1858, cuando Ángel Ferreyra elevó una solicitud formal al ayuntamiento para solicitar la reapertura del callejón, el cual permanecía cerrado por orden del mismo Cardona. En la crónica de estos eventos, solo quedan el nombre de Cardona, la queja formal de Ferreyra y el persistente silencio de un callejón cerrado al libre tránsito de los saltillenses.

El conflicto no se resolvió de inmediato y se prolongó en el tiempo. En julio de 1860, un grupo de vecinos volvió a interponer una solicitud ante el gobernador, instándolo a reabrir el callejón. La comunidad local no estaba dispuesta a renunciar a ese espacio vital en el corazón de la ciudad. No obstante, la autoridad gubernamental, sin ofrecer explicaciones claras, continuó mostrándose reacia a la reapertura. Este episodio se suma a la lista de decisiones arbitrarias que marcaron el devenir de Saltillo durante el convulso siglo XIX





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