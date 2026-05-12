El máximo escenario para cualquier futbolista, donde puede transformar sus carreras para siempre, es el Mundial de Norteamérica. Con las credenciales que otorga el título de campeón, el español histórico del Barcelona, que se trasladó a la Selección Española ganando el Mundial 2010 y Eurocopa 2012, destaca con 24 goles en la Temporada 2025-2026 en la Liga MX, logrando el título de máximo goleador en el Apertura 25 y quedó segundo en el Clausura 26, detrás del brasileño João Pedro, del Atlético San Luis. La oferta concreta del CSKA de Moscú que Hormiga rechazó por no considerarla la liga adecuada para emigrar, además de que el ofrecimiento llegó con el Clausura 2026 en marcha.

El campeón del mundo con España en 2010 cree que el delantero de Chivas sorprenderá al mundo con el Tri este verano. El máximo escenario para cualquier futbolista, donde puede transformar sus carreras para siempre, es el Mundial de Norteamérica.

Con las credenciales que otorga el título de campeón, el español histórico del Barcelona, que se trasladó a la Selección Española ganando el Mundial 2010 y Eurocopa 2012, destaca con 24 goles en la Temporada 2025-2026 en la Liga MX, logrando el título de máximo goleador en el Apertura 25 y quedó segundo en el Clausura 26, detrás del brasileño João Pedro, del Atlético San Luis. La oferta concreta del CSKA de Moscú que Hormiga rechazó por no considerarla la liga adecuada para emigrar, además de que el ofrecimiento llegó con el Clausura 2026 en marcha





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