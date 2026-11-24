La Compañía Nacional de Danza presenta su vigésimo quinto aniversario de El Cascanueces del 18 al 23 de diciembre. Con 240 artistas y orquesta en vivo, este clásico atrae a más de 1.1 millones de espectadores.

La Compañía Nacional de Danza (CND) ha oficializado la programación para su temporada de diciembre, confirmando que la producción del ballet clásico El Cascanueces se representará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México entre el 18 y el 23 de diciembre de 2026. Esta edición especial marca un hito significativo, ya que alcanza su vigésimo quinto aniversario desde que la obra se implementara formalmente en esta sede.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa donde la maestra Tihui Gutiérrez, junto a los primeros solistas Elisa Ramos y Alejandro Mendoza, reafirmaron el estatus del espectáculo como una tradición navideña fundamental en México. La directora artística explicó que la permanencia de la obra durante un cuarto de siglo se debe a su naturaleza universal, capaz de conectar con experiencias humanas atemporales y problemáticas sociales como la desigualdad o los estereotipos culturales.

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Raíces Históricas y Legado de 25 Años

La maestra Tihui Gutiérrez recordó con orgullo que han transcurrido 45 navidades desde el estreno original de El Cascanueces el 2 de diciembre de 1980 en el Palacio de Bellas Artes. Desde entonces, la producción ha recorrido un largo camino hasta establecerse como un punto de referencia cultural, trasladándose en el año 2001 al Auditorio Nacional donde se presenta ininterrumpidamente cada temporada.

Hasta el cierre de la temporada de 2025, la compañía ya había convocado a más de un millón cien mil espectadores. Gutiérrez destacó el privilegio de que la Compañía Nacional de Danza actúe como un museo en movimiento, preservando y ejecutando obras clásicas universales para el público mexicano, asegurando que la calidad y demanda espontánea del público se mantienen intactas año tras año.

Ensamblaje Artístico y Equipos Técnicos

La puesta en escena de 2026 contará con la participación de 240 artistas en el escenario, integrando a bailarines de la propia CND, estudiantes de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la Academia de la Danza Mexicana y la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en Nuevo León.

La dirección artística correrá a cargo de Erick Rodríguez, mientras que la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA) será dirigida por la maestra española Julia Cruz. El equipo técnico incluye la coreografía de James Kelly, escenografía de Laura Rode, iluminación de Adriana Beatty, vestuario de Carlo Demichelis y dirección orquestal de Enrique Patrón de Rueda.

Testimonios de Solistas y Rigor Técnico

La primera solista Elisa Ramos compartió su trayectoria emotiva, recordando sus inicios hace 25 años como estudiante interpretando un angelito y un ratón con máscara. Ahora, al asumir el rol de Hada del Azúcar, Ramos describe la preparación como un equilibrio entre el ensayo diario y prácticas complementarias como Pilates, Gyrotonic y fisioterapia preventiva para cuidar el cuerpo ante las exigencias actuales.

Por su parte, Alejandro Mendoza, quien interpreta al Caballero, afirmó que la obra representa toda su vida artística. Mendoza ingresó al elenco a los 11 años, pasando por roles de ratón, soldado y cañonero antes de alcanzar la estrellatura. Resaltó su orgullo por haberse formado en el sistema de educación pública de danza en México y desarrollarse profesionalmente dentro de la Compañía Nacional de Danza, un ejemplo de superación personal y rigueur técnico.