Mani Sandoval analiza con Lee Strobel la evidencia de curaciones inexplicables en 'El caso de los milagros', documental que explora la fe en la Ruta 66.

La película 'El caso de los milagros' llegó a las salas de cine mexicanas el pasado 12 de noviembre para plantear interrogantes fundamentales sobre la existencia de lo sobrenatural y los límites de la ciencia. El documental sigue al periodista estadounidense Lee Strobel en un recorrido por la histórica Ruta 66, donde investiga testimonios de personas que aseguran haber experimentado sucesos extraordinarios.

El viaje por la Ruta 66 y la metodología del documental

Mani Sandoval acompaña a Strobel durante su travesía por Estados Unidos con el propósito de conocer historias de individuos que afirman haberse recuperado de enfermedades graves. Durante el viaje, los protagonistas conversan con especialistas en medicina, ciencia y religión para profundizar en la naturaleza de estos fenómenos. El formato de road trip permitió a los creadores capturar dinámicas de conversación más naturales y personales que las entrevistas en estudio.

Also read Muere el boxeador Lee Reeves tras pasar más de tres meses en coma por un nocaut

Entre los casos específicos que presenta el documental se encuentra el de una mujer diagnosticada con esclerosis múltiple. También se incluye el testimonio de un músico venezolano sobre prácticas de sanación religiosa en Mozambique. Sin embargo, la cinta aborda una de las preguntas más difíciles alrededor de la fe, examinando qué ocurre cuando las personas no reciben el milagro que esperan y cómo enfrentan el sufrimiento quienes creen en una intervención divina.

La influencia de Lee Strobel y las ventas de libros

La película está inspirada y basada en el trabajo de Lee Strobel, un autor que ha vendido más de 17 millones de libros en todo el mundo. Strobel posee una manera especial de escribir para poder demostrar con evidencia la existencia de los milagros, un enfoque que Sandoval y su equipo adaptaron para el formato audiovisual. Mani Sandoval creció en un ambiente latino inmigrante y de bajos recursos, donde el milagro funcionaba como una señal de que Dios estaba con ellos.

Esta creencia inculcada desde la infancia daba ánimo a la familia para seguir adelante ante las adversidades. Sandoval y su hermano, Gil, quien también es productor del filme, tuvieron muchas experiencias fuertes con los milagros de Dios durante su formación. Conocer a Lee Strobel permitió a los cineastas estructurar una narrativa que validara estas experiencias personales bajo un lente de investigación rigurosa pero accesible.

Experiencia personal de Mani Sandoval sobre sanación

Mani Sandoval compartió una experiencia personal atravesada junto a su familia donde fueron testigos de un evento catalogado como milagroso. Su madre tenía cáncer e iba a entrar a cirugía, pero la noche anterior tuvo un sueño donde Dios le indicó que ya no tenía cáncer. Antes de ingresar al procedimiento, ella pidió que revisaran los resultados nuevamente y realizaran otro escaneo.

Al realizar las pruebas médicas, confirmaron que el cáncer ya no estaba presente en el cuerpo de la paciente. Sandoval explica que el cáncer no se va por sí solo en un instante; generalmente toma semanas o meses de tratamiento para desaparecer. Este caso ilustra cómo la ciencia no puede explicar fenómenos que ocurren de manera inmediata, lo que distingue estos eventos de las curaciones naturales.

Fe, ciencia y el impacto humano de la fe

Lo que se demuestra en la película son cosas que la ciencia no puede explicar y no sabemos cómo es posible desde una perspectiva médica convencional. Los cineastas señalan que lo que sí saben es que había una acción de fe, alguien quien extendió su mano y oró por la persona afectada. Esa persona clamó a Dios y sucedió algo que trasciende la comprensión humana.

Mani Sandoval definió que un milagro no es solo algo increíble, sino algo que pasa en un instante que la ciencia no puede explicar. La película busca abrir una conversación importante sobre la ciencia, la fe y las experiencias humanas, invitando al espectador a reflexionar sobre los límites del conocimiento actual y la importancia de la espiritualidad en momentos de crisis extrema.