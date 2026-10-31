El Castillo de Tequila planea millonaria inversión en turismo y educación

La empresa El Castillo de Tequila invertirá 60 millones de dólares en un complejo hotelero y un mirador de 30 metros para promover el Paisaje Agavero en El Arenal. Además, iniciará la construcción de la Universidad del Tequila para formar especialistas en la agroindustria tequilera.

El proyecto de El Castillo de Tequila, incluye hotel, centro de convenciones y un mirador de 30 metros de altura. En el sitio se edificará también la primera Universidad del Tequila.

Guadalajara, Jal. Con una inversión proyectada de 60 millones de dólares, la empresa tequilera El Castillo de Tequila apuesta por ampliar la infraestructura turística en el municipio de El Arenal, con el desarrollo de un complejo hotelero que tendrá entre sus principales atractivos un mirador de 30 metros de altura para apreciar el Paisaje Agavero, declarado Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 2006.

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El desarrollo contempla la construcción de un hotel con capacidad para 86 habitaciones, cuatro penthouses, spa, alberca, cinco restaurantes, centro de convenciones y espacios de networking. La conclusión de las obras está proyectada para 2030, comentó a El Economista, Gildardo Partida Hermosillo, fundador y propietario de El Castillo de Tequila.

Explicó que el proyecto se ubica en la puerta de ingreso al Paisaje Agavero por lo que la intención es contribuir a proyectar el patrimonio cultural y paisajístico de la región como un atractivo turístico. Actualmente, se construye un mirador de 30 metros de altura, infraestructura con la que la empresa -que cuenta con el único castillo al estilo del siglo XVI dedicado a la elaboración de tequila-, busca incorporar una nueva experiencia de observación del paisaje agavero a la oferta de visitantes.

Universidad del Tequila en El Arenal

La apuesta turística también se vincula con un proyecto educativo. En el mismo complejo comenzó la construcción de la Universidad del Tequila, en el terreno conocido como Mezcalera Educativa, cuyo objetivo es formar profesionales especializados en la agroindustria tequilera.

Mientras se terminan las instalaciones, la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ) están prestando sus aulas para impartir las carreras de Ingeniería en Tequila y Licenciatura en Administración de Empresas Tequileras. La primera generación está integrada por 20 estudiantes en cada programa. Partida Hermosillo consideró que la profesionalización es un componente necesario para fortalecer la industria, a partir de su propia experiencia empresarial.

"A mí me tocó aprender y crecer trabajando, viendo a mis padres; y yo creo que si yo hubiera tenido una capacitación, un conocimiento específico sobre la industria, yo creo que hubiera podido ser mejor", comentó. A diez años de iniciar operaciones, El Castillo de Tequila pasó de una plantilla inicial de siete u ocho trabajadores a más de 300 colaboradores, con una producción anual de dos millones de litros.

Partida Hermosillo recordó que el envasado de las primeras botellas comenzó en octubre de 2016 y que, antes de concluir ese mismo año, concretaron su primera exportación. En sus inicios, la empresa envasaba alrededor de 150 cajas por semana y concentró sus esfuerzos comerciales en los mercados de exportación y en las zonas turísticas, para posteriormente ampliar su presencia en el mercado nacional.

Exportaciones y mercados internacionales

Actualmente, la compañía tiene presencia comercial en Estados Unidos y Canadá, y busca ampliar sus operaciones en Asia, principalmente en Japón, China y Corea del Sur. Asimismo, mantiene negociaciones con empresas globales para incorporar socios que permitan fortalecer su cobertura internacional.

"Estamos en negociaciones con empresas globales; traemos dos propuestas a ver si pronto cerramos. La intención es darles participaciones para tener una cobertura en todo el mundo", expresó. El crecimiento también implicó inversiones en capacidad productiva. Juan Casados Arregoitia, director general de El Castillo de Tequila, indicó que la empresa pasó de trabajar en una destilería rentada a contar con una fábrica propia, con capacidad instalada para producir 2.5 millones de litros anuales y envasar 350,000 cajas físicas.

"Todo esto nos está ayudando a que, primero, estemos compitiendo en la parte de empresas medianas y, segundo, que nuestro producto tenga una aceptación principalmente en Estados Unidos y ahora muy fuerte en México", señaló. La ampliación de capacidad permitirá explorar cuatro nuevos mercados internacionales: Inglaterra, España, Italia y Alemania, cuya apertura está prevista para 2027. El directivo destacó que la estrategia comercial también contempla productos dirigidos a nichos especializados, mediante ediciones de botellas vinculadas con eventos deportivos.