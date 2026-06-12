El Chapo envía nuevas cartas al juez y acusa al Gobierno de México de sus crímenes

Joaquín Guzmán Loera, desde la prisión de ADX Florence, ha remitido al menos 13 cartas manuscritas al juez Brian Cogan, en las que alega injusticia en su sentencia y culpa al Estado mexicano de los actos delictivos por los que fue condenado. El magistrado ha rechazado sus solicitudes por falta de base legal.

El excapo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, conocido como 'El Chapo', ha enviado nuevas misivas manuscritas al juez Brian Cogan, de la Corte Federal de Nueva York, sumando ya 13 los escritos remitidos desde la penitenciaría de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, donde cumple una sentencia de cadena perpetua.

En estas cartas, Guzmán Loera insiste en que se cometió una injusticia en su caso y se deslinda de todas las acusaciones en su contra, afirmando que el Gobierno de México fue el responsable de los crímenes que se le imputan. En la segunda de las cartas, recibida el 10 de junio por la corte, el exlíder del cártel escribe: "El Gobierno mexicano hizo todos los asesinatos y me culparon por tratar de proteger mi vida y a mi familia en México".

Asimismo, pidió al juez Cogan que le conceda otra oportunidad y que se le faciliten las condiciones para que su familia pueda visitarlo en prisión. Hasta el momento, las peticiones de "El Chapo" -que incluyen un nuevo juicio, la revisión de su condena y su extradición a México- han sido rechazadas por el juez Cogan por considerarlas carentes de fundamentos legales y validez jurídica.

Este nuevo episodio se enmarca en los persistentes intentos del narcotraficante por revertir su situación procesal desde su extradición a Estados Unidos en 2017 y su posterior condena en 2019 por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación delictuosa. Los escritos subrayan su estrategia de responsabilizar al Estado mexicano, un argumento que ha sido rechazado sistemáticamente por la justicia estadounidense.

Mientras tanto, su caso continúa generando atención mediática y debates sobre el proceso penal internacional y los alcances de la extradición





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