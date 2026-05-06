El Chapo Guzmán burla los filtros de seguridad en prisión de EE.UU. y se comunica con sus hijos

Un informe reciente revela cómo Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, logró evadir los estrictos protocolos de seguridad en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos para comunicarse con sus hijos, Ovidio e Iván Archivaldo Guzmán. Las investigaciones muestran una red de complicidad familiar que ha expuesto las debilidades del sistema penitenciario estadounidense.

Un informe reciente ha desvelado los detalles de cómo Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, logró evadir los estrictos protocolos de seguridad de la prisión de máxima seguridad en Estados Unidos para comunicarse con sus hijos, Ovidio e Iván Archivaldo Guzmán.

Según las investigaciones, El Chapo y varios miembros de su familia conspiraron para burlar las medidas de monitoreo de comunicaciones establecidas por las Normas de Administración Especial (SAM), con el objetivo de facilitar actividades delictivas tanto en su nombre como en el del cártel que lideraba. Este escándalo ha generado un fuerte revuelo en el ámbito judicial y de seguridad nacional, ya que pone en duda la eficacia de los sistemas de vigilancia en las prisiones más seguras del país.

Las autoridades del Bureau of Prisons (BOP) habrían prohibido las comunicaciones entre El Chapo y su hermana Bernarda Guzmán, quien era el único familiar en México con el que se le permitía tener contacto telefónico. Además, se implementaron otras medidas para reforzar su vigilancia, aunque aparentemente no fueron suficientes para evitar que el narcotraficante mantuviera contacto con sus hijos.

Los mensajes intercambiados entre El Chapo y sus hijos revelan una red de complicidad familiar que ha dejado al descubierto las debilidades del sistema penitenciario estadounidense. Según el reporte del BOP, El Chapo habría utilizado métodos sofisticados para comunicarse, incluyendo el uso de intermediarios y tecnología avanzada para evadir la detección.

Este caso ha generado una serie de preguntas sobre la capacidad de las autoridades para controlar a los prisioneros más peligrosos y ha llevado a una revisión de los protocolos de seguridad en las prisiones de máxima seguridad. El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y actualmente cumple una condena de cadena perpetua por cargos relacionados con el narcotráfico.

Sin embargo, su capacidad para mantener contactos con el exterior ha demostrado que, a pesar de las medidas extremas, algunos prisioneros pueden encontrar formas de burlar el sistema. Este incidente ha generado una serie de interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad en las prisiones de máxima seguridad y ha llevado a las autoridades a reconsiderar sus estrategias para prevenir futuras violaciones





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