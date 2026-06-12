El Chapo solicita su extradición a México y revisión de su caso en Estados Unidos

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, envió una nueva carta a una corte federal de Estados Unidos solicitando su extradición a México y la revisión de su caso. El narcotraficante reiteró su inconformidad con las condiciones en las que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos.

Desde una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos , Joaquín Guzmán Loera insistió en regresar a México . El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una nueva carta a una corte federal de Estados Unidos en la que solicitó que las autoridades judiciales contacten a la presidenta Claudia Sheinbaum para que pueda cumplir su condena en territorio mexicano.

La solicitud forma parte de una serie de escritos que Guzmán Loera ha enviado desde la prisión de máxima seguridad donde permanece recluido en Estados Unidos. En esta ocasión, el narcotraficante insistió en que su caso sea revisado y planteó la opción de ser trasladado a México para continuar aquí su sentencia. Guzmán Loera reiteró su inconformidad con las condiciones en las que permanece recluido en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos.

En el documento, Guzmán Loera cuestionó nuevamente el proceso que derivó en su extradición a territorio estadounidense, al asegurar que durante dicho procedimiento se habrían vulnerado sus derechos y que no recibió un trato justo antes de ser presentado ante la justicia de ese país. De acuerdo con la carta, el narcotraficante señaló que actualmente cuenta con representación legal y explicó que el objetivo del escrito es respaldar las acciones que su defensa realiza ante los tribunales estadounidenses.

Por ello, hizo referencia directa a la presidenta Claudia Sheinbaum y planteó la posibilidad de que el gobierno mexicano intervenga para facilitar su retorno al país.

"La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su sede es el Palacio Nacional, Plaza de la Constitución S/N, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06066, Ciudad de México, México, a quien me dirijo mediante mi política exterior para regresar a México", escribió Guzmán. El exlíder del Cártel de Sinaloa pidió que la presidenta Claudia Sheinbaum sea contactada para explorar la posibilidad de cumplir su condena en territorio mexicano.

Además de insistir en su regreso a México, El Chapo manifestó su inconformidad con las condiciones en las que permanece recluido en la prisión estadounidense. El exlíder criminal pidió que se restablezcan las visitas de sus familiares y sostuvo que las personas privadas de la libertad deben recibir un trato basado en principios de igualdad y respeto a sus derechos humanos. No es la primera vez que el capo sinaloense intenta revertir su situación legal.

Apenas en mayo envió diversas cartas al juez federal estadounidense Brian Cogan para solicitar su extradición a México y cuestionar la legalidad de su sentencia. Sin embargo, dichas peticiones fueron rechazadas por las autoridades estadounidenses. El Chapo envía segunda carta en dos días; exige revisión de su caso en Estados Unido





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