El ciclo de violencia de ultraderecha en el Reino Unido: de internet a las calles

Análisis del patrón repetitivo en el Reino Unido donde incidentes violentos con involucrados migrantes son amplificados por la derecha y redes sociales, derivando en disturbios reales. Se examina el papel de figuras como Elon Musk y Nigel Farage, y la vulnerabilidad británica por su conexión lingüística con Estados Unidos.

El Reino Unido enfrenta un ciclo preocupante de violencia y provocación por parte de la derecha, que se ha vuelto frecuente y aterrador. Todo comienza con un incidente terrible, como un apuñalamiento, que genera miedo e indignación.

Los líderes políticos y las fuerzas del orden condenan rápidamente estos hechos. Sin embargo, cuando el agresor es un migrante o una persona de color, en internet surge una narrativa maliciosa y distorsionada. Políticos y comentaristas de derecha la explotan para avivar la indignación y promover su agenda antinmigrante, con el apoyo de algoritmos de redes sociales que se alimentan del conflicto y la división.

En cuestión de horas, esa indignación en línea se traslada al mundo real, desencadenando protestas que a menudo degeneran en disturbios violentos. El gobierno y la policía piden calma y prometen medidas, pero el ciclo se repite pronto. En los últimos diez días, ataques con cuchillo en Inglaterra e Irlanda del Norte han seguido ese patrón dos veces.

En Belfast, durante el martes y el miércoles, manifestantes furiosos por un ataque cometido por un refugiado sudanés incendiaron automóviles y propiedades y agredieron a la policía. Esto ocurrió después de una noche de violentos disturbios en Southampton la semana pasada, tras la publicación de un nuevo video sobre el asesinato en diciembre de un estudiante universitario de 18 años. En ese caso, el agresor acusó falsamente a la víctima, Henry Nowak, de una agresión racista.

Un analista del Instituto para el Diálogo Estratégico, Ciarán O'Connor, señala que existe un guion claro: un incidente violento es identificado y amplificado rápidamente por un ecosistema transnacional de ultraderecha, que lo incorpora a su narrativa internacional. Esta dinámica, dice, se ha vuelto alarmantemente familiar y predecible. El fenómeno no se limita al Reino Unido. En toda Europa y Estados Unidos, grupos de derecha en ascenso amplifican la frustración tras hechos aterradores y la canalizan hacia la hostilidad contra inmigrantes.

En Alemania, la Alternativa para Alemania (AfD), y en Francia, la Agrupación Nacional, siguen este patrón. Marta Lorimer, profesora de política en la Universidad de Cardiff, advierte que se ha pasado de alimentar el odio en internet a llevarlo a las calles, difuminándose los límites entre lo virtual y lo real.

El Reino Unido es especialmente vulnerable por su idioma común con Estados Unidos, lo que permite a grupos de ultraderecha estadounidenses usar plataformas con sede allí para atizar la ira a distancia. Un ejemplo claro ocurrió cuando Elon Musk, dueño de X, pidió protestar repetidamente y en voz alta en Belfast, destacando una imagen con lugares de protesta difundida por Tommy Robinson, un agitador antimusulmán británico con antecedentes penales.

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, escribió que todo el Reino Unido saliera a la calle tras otro ataque invasor. Nigel Farage, líder del partido populista de derecha Reform UK, también aprovechó los recientes ataques con cuchillo para impulsar su agenda antiinmigración. Su partido ha ganado peso político, logrando victorias locales y liderando encuestas nacionales.

Tras la difusión de un video que mostraba a la policía esposando a Henry Nowak mientras yacía moribundo, Farage publicó un video instando a responder con ira pura y fría, acusando a la policía de un sistema de justicia de dos niveles que favorece a minorías étnicas sobre los blancos. Curiosamente, Farage expresó preocupación por los inmigrantes a pesar de que el asesino condenado, Vickrum Digwa, había nacido en el Reino Unido y es de origen sij.

Este caso ilustra cómo los hechos a veces se distorsionan para ajustarse a narrativas políticas





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