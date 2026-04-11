El Ciclo Generacional: Del Sabor Artificial a lo Auténtico y el Regreso a lo Antiguo

Un análisis sobre la evolución de las generaciones y sus preferencias, desde la influencia de la tecnología y los sabores artificiales hasta el resurgimiento de lo natural y artesanal.

De generación en generación, las actitudes, modas y formas cambian de manera inevitable, impulsadas tanto por la llegada de productos extranjeros como por la influencia de programas de televisión, internet y las redes sociales. Esto no es algo nuevo ni extraordinario. Tras los intercambios históricos derivados del descubrimiento de América, las tradiciones sufrieron fusiones que hoy consideramos autóctonas.

Un claro ejemplo es la comida, donde a lo largo de los años hemos visto la evolución de ingredientes, preparaciones, estilos y combinaciones, todos ellos posibles gracias al intercambio comercial y cultural. La química y sus avances tecnológicos también aportaron sabores, texturas y colores que muchos jóvenes adultos y adultos relacionan con su infancia, como los chicles de plátano, las gomitas picantes y las paletas que pintaban la boca. \De esta manera, diversos factores se conglomeraron en la memoria infantil, propiciando, posiblemente sin saberlo, un fenómeno generacional que, a su vez, se fusionaría con los avances tecnológicos digitales, la globalización y las finanzas, entre otros. Actualmente, la generación que lidera el futuro son los llamados Centennials. Nacidos entre 1997 y 2012, esta generación creció y se educó con los beneficios de internet, las computadoras, los dispositivos inteligentes, las compras en línea y los sabores artificiales. Estos elementos han creado una sociedad virtual en muchos aspectos, lo que puede generar rechazo en sus antecesores, los Baby Boomers (1945-1960) y la Generación X (1960-1979), quienes pueden expresar nostalgia con frases como “en mis tiempos era mejor”.\A pesar de la aparente amenaza a las estructuras sociales del pasado, esta ola de consumo descontrolado, abuso de la tecnología y desapego de la realidad está generando, paradójicamente, una mayor conciencia. Paralelamente a los saborizantes y mejoradores químicos, se ha promovido la búsqueda de productos naturales, no procesados ni con aditivos, los llamados “orgánicos”, y se ha revitalizado la tendencia artesanal, con la intención de regresar a lo “antiguo”. Vemos escenas surrealistas donde lo viejo, obsoleto o “vintage” convive con smartphones y redes sociales. Actualmente, la escena urbana parece tener la batuta, pero habrá que esperar para conocer la reacción de las futuras generaciones que nazcan y se eduquen bajo esta influencia, y esperar que el futuro no sea concebido únicamente en productos enlatados, embolsados o en píldoras, como imaginaron generaciones anteriores





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