El cierre del Clausura 2026: Una batalla intensa por los últimos boletos a la Liguilla

Ocho clubes de la Liga MX luchan en las últimas dos jornadas del torneo para asegurar su lugar en la Liguilla sin la opción del Play-In o Repechaje.

La Liga MX se encuentra en una etapa crítica del torneo Clausura 2026 , un momento donde las matemáticas y las proyecciones definen el destino de los clubes en su lucha por acceder a la Liguilla . Con la culminación de la Jornada 15, la competencia se ha intensificado notablemente, dejando a ocho instituciones en una disputa encarnizada por los tres boletos restantes que permiten avanzar a la Fase Final.

La reciente victoria de Atlas y América ha sacudido la tabla general, obligando a los equipos involucrados a replantear sus estrategias tácticas y físicas para encarar los últimos dos encuentros del calendario regular, donde el margen de error se ha reducido a niveles mínimos. Es fundamental destacar que el actual formato de competencia presenta una particularidad histórica para esta temporada. Por primera vez en los últimos seis años, la Liga MX ha eliminado las instancias del Play-In y el Repechaje. Esta decisión estratégica fue adoptada por los directivos para compactar el calendario y permitir que los jugadores convocados a sus respectivas selecciones nacionales dispongan del tiempo necesario para prepararse adecuadamente de cara a la Copa del Mundo, evento que condiciona los tiempos del fútbol global. Esta supresión de fases extras añade una presión adicional, puesto que ahora los equipos deben asegurar su permanencia entre los ocho mejores de forma directa y sin segundas oportunidades en el campo de batalla. El panorama es sumamente complejo para equipos como las Águilas del América, quienes actualmente ocupan el sexto peldaño pero no tienen su pase garantizado. Dependen exclusivamente de su desempeño en los duelos frente a León y Atlas, rivales directos que también buscan desesperadamente escalar posiciones. Un tropiezo del equipo de Coapa podría desencadenar un escenario de empate en unidades donde la diferencia de goles se convertiría en el juez final de la clasificación. Por otro lado, la escuadra de León, bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi, ha protagonizado una remontada épica. Tras una racha de cuatro victorias consecutivas, han pasado de la incertidumbre al protagonismo, demostrando que el factor anímico puede ser determinante. Los esmeraldas están obligados a triunfar y, simultáneamente, vigilar los resultados de los equipos que tienen por encima en la tabla. En cuanto a los clubes con escenarios más complicados, se encuentran Tijuana, Necaxa, FC Juárez y Querétaro. Los Xolos de Sebastián Abreu poseen una ruta crítica, pues deben enfrentar a rivales de jerarquía como Pachuca y Chivas, obligándose a conseguir resultados perfectos para alcanzar las 25 unidades y esperar errores ajenos. Mientras tanto, Necaxa, Juárez y Gallos Blancos requieren de un auténtico milagro deportivo. Su supervivencia depende de ganar sus dos compromisos restantes de manera contundente para mejorar su diferencia de goles, además de que el resto de los marcadores de la jornada les favorezcan de manera casi milagrosa. La tensión en los estadios será palpable en los próximos días, ya que cada minuto en la cancha podría ser el último de estos clubes en el presente semestre futbolístico





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