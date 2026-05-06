El clásico Barcelona vs Real Madrid en la Copa de Leyendas 2026 y el posible adiós de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán en la Copa de Leyendas 2026 en un partido lleno de nostalgia y emociones. Además, el Al Fateh derrotó al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí, en lo que pudo ser su último partido.

El clásico entre Barcelona y Real Madrid en la Copa de Leyendas 2026 se disputará este martes 5 de mayo a las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Los aficionados podrán seguir el minuto a minuto de este emocionante encuentro que promete nostalgia, calidad y emociones intensas. En el partido anterior, el Barcelona se impuso por 2-1 al Real Madrid gracias a un doblete de Javier Saviola, quien demostró que la calidad no se pierde con el tiempo. Fernando Hierro, por su parte, respondió con un gol que mantuvo viva la intensidad hasta el final.

Este clásico ha sido recordado por su magia y por la actuación memorable de Saviola, quien marcó dos goles que pusieron al Barcelona arriba en el marcador. En la Copa de Leyendas 2026, el Real Madrid reaccionó con carácter gracias a un gol de Fernando Hierro, pero no fue suficiente para evitar la derrota. En otro partido destacado, el Al Fateh derrotó por 3-2 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en la última jornada de la Liga Saudí.

Este encuentro pudo ser el último juego del Bicho en la liga, ya que se rumorea su posible retiro. En los últimos minutos, Matheus Machado logró marcar el tercero para llevarse la victoria, aprovechando un rebote que no perdonó. Mourad Batna también brilló con un golazo de tiro libre, colocando el balón al ángulo y empatando el marcador. Sadio Mané, por su parte, consiguió marcar el segundo para el Al-Nassr, cerrando de gran forma un contragolpe peligroso.

Matías Vargas logró empatar el partido con una chilena espectacular, cerrando una jugada que nació desde la defensa. Cristiano Ronaldo abrió el marcador con un gran remate de cabeza en una jugada que nació de un tiro de esquina, poniendo al frente al Al-Nassr





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