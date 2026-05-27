El Colegio Nacional honra a Teodoro González de León en el centenario de su nacimiento

Arquitectos destacados recordaron al creador de icónicas construcciones como un hombre multidimensional, urbanista, artista y viajero incansable.

El Colegio Nacional celebró el centenario del natalicio del arquitecto Teodoro González de León con una sesión-homenaje que destacó su multidimensionalidad. Coordinado por el arquitecto Felipe Leal, miembro de la institución, el evento se realizó en el Aula Mayor y reunió a destacados profesionales como Fernanda Canales, Francisco Serrano Cacho, Jorge Gamboa de Buen, Javier Garciadiego Ruíz y Mónica Cejudo, directora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

Durante la ceremonia, se recordó a González de León como un urbanista, proyectista de tejido fino, artista capaz de ver con las manos, geometrista, gran cultivador de la amistad y viajero incansable. Leal destacó que el arquitecto fue un hombre multidimensional, siempre vinculado con el arte y la cultura, melómano, gran lector, y alguien que dedicaba buena parte de su vida a documentarse y convivir con amistades para enriquecer su conocimiento.

El homenaje incluyó la reproducción de un audio con la voz del propio arquitecto, donde expresaba sus ideas sobre la arquitectura y su visión para El Colegio Nacional, institución a la que ingresó el 28 de octubre de 1989. Leal compartió reflexiones recogidas en conversaciones con González de León, describiéndolo como totalmente reflexivo y muy analítico, siempre revisando su propio pensamiento.

Citó palabras del arquitecto: El papel de la arquitectura no es disminuir la pobreza o las diferencias sociales, este es un tema que les compete a los gobiernos porque es un problema de carácter social. La arquitectura puede ayudar a crear un espacio público digno, pero es labor de los gobiernos que el espacio público no disminuya y que no sea violentado.

Además, González de León afirmó que el contacto humano es importantísimo y que los espacios que diseño lo provocan: Para que sea un lugar de roce, hay que hacer que todos los accesos pasen por el espacio público y el encuentro forzosamente suceda. Otro hecho que procuro es el diálogo entre el espacio público y la arquitectura por medio de pórticos y plazas, enriqueciendo de esta manera a la ciudad.

La arquitecta Fernanda Canales se refirió a la difícil conciliación de tres facetas en Teodoro González de León: el urbanista o estadista, con visión de largo plazo y gran alcance, capaz de entender el territorio y la historia en un sentido amplio, desde Mesoamérica hasta Japón, pasando por Nueva York y París; el de la motricidad fina, que se detiene a estudiar el diseño de una manija de puerta y tiene una postura de vida o muerte ante un zoclo; y el escultor y pintor, que ve con las manos y explora con el cuerpo.

Canales explicó que en estas distintas formas de vida hay tres maneras de ver: la perspectiva lejana del águila, que permite entender mucho y anticiparse; la visión con lupa, reflexiva de lo mínimo; y la capacidad de ver con las manos, de explorar y medir. Estas tres posturas resultan en una misma visión integradora.

Jorge Gamboa de Buen recordó su fortuna de convivir y trabajar con González de León en proyectos como el Auditorio Nacional, la Escuela de Música del Centro Nacional de las Artes y el Jardín Tamayo, destacando su talento político para conseguir encargos. El homenaje también incluyó intervenciones de otros panelistas que subrayaron la importancia de su legado arquitectónico en la Ciudad de México, con obras emblemáticas como el Museo Tamayo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Pedagógica.

La sesión concluyó con un llamado a valorar la contribución de González de León a la arquitectura mexicana y su capacidad para integrar arte, cultura y espacio público en cada uno de sus proyectos. Su obra sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de arquitectos, quienes encuentran en su enfoque multidisciplinario una fuente de inspiración inagotable





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