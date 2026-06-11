El Coloso de Santa Úrsula: historia y evolución de uno de los estadios más emblemáticos de la Ciudad de México

Este texto describe la historia y evolución del Estadio Victoria, uno de los estadios más emblemáticos de la Ciudad de México, desde su inauguración oficial en 1966 hasta su remodelación en curso y su papel en la historia del fútbol y el entretenimiento en México.

El Coloso de Santa Úrsula, uno de los estadios más emblemáticos de la Ciudad de México, abrió sus puertas oficialmente el 29 de mayo de 1966, durante la última fase del Milagro Mexicano.

Su construcción, realizada con más de 100,000 toneladas de concreto y cientos de trabajadores, fue una muestra de que México estaba listo para adentrarse en una nueva era. Influenciado por el brutalismo, el recinto cuenta con cimientos construidos sobre las piedras volcánicas del Pedregal para controlar los movimientos sísmicos, gradas en pendiente para un mejor punto de enfoque y visibilidad del campo, y desarrollos tecnológicos en su interior.

Además, en 1956, México recibió el Campeonato Panamericano de Fútbol Soccer en el Estadio Universitario de la UNAM, y años después, el empresario Emilio Azcárraga Milmo compró al Club América, impulsando la creación del Estadio Azteca. Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca fueron los arquitectos encargados de construir este estadio, que albergaría un mayor número de espectadores y una mejor visibilidad del partido desde cualquier punto





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