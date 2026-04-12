El Conflicto Agrario: Raíces Históricas y la Lucha por la Tierra y la Dignidad

Un análisis profundo de la cuestión agraria, explorando sus orígenes en el movimiento revolucionario, las dinámicas de despojo a lo largo de la historia, la persistencia de la pobreza rural y las complejidades de las soluciones propuestas. El artículo examina el papel de la propiedad colectiva, los intentos de reparto agrario, y la constante lucha de las comunidades por la justicia y el reconocimiento.

El movimiento revolucionario, forjado junto a grupos de trabajadores agrícolas y obreros, construyó la cuestión agraria en un contexto que, sin embargo, trascendía los meros conflictos agrarios. Detrás de cada movilización, se escondían décadas y siglos de despojos acumulados, un silencio sepulcral y una tolerancia exhausta. Los juicios agrarios sirven como una ventana a esta realidad.

Se negó la propiedad colectiva, dejando a pueblos y comunidades sin representación jurídica, privándolos de su estatus como sujetos de derecho. No obstante, en un principio, y debido a que se dirigía principalmente a las corporaciones eclesiásticas, se mantuvo el reconocimiento de los colectivos agrarios. Por ejemplo, se reconocía el derecho de los pueblos a nombrar representantes para defender sus intereses en litigios, y se otorgaron amparos a colectividades contra intentos de desamortización. Investigadores han documentado que, durante este periodo, las propias comunidades llegaron a solicitar la desamortización como una herramienta para resolver conflictos, ya que el primer paso esencial en este proceso era la delimitación precisa de las propiedades. Con el advenimiento del Porfiriato, esta perspectiva experimentó un cambio radical. Bajo la premisa de tierras ociosas, pueblos y comunidades sufrieron despojos, lo que condujo a una mayor concentración de la riqueza y a un incremento alarmante de los niveles de pobreza. Aun así, en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas o Durango, se establecieron ordenanzas estatales o judiciales diseñadas para mediar en conflictos entre poblaciones relacionados con los límites de propiedad, con un reconocimiento tácito de la propiedad colectiva. \Posteriormente, se declaró concluido el reparto agrario. Sin embargo, en un aparente acto contradictorio, se crearon la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios, con el objetivo de seguir gestionando un problema que, supuestamente, ya había sido resuelto. Esta situación evidencia una dicotomía persistente: un modelo judicial intrincado y excluyente, caracterizado por su lentitud y elevado costo, frente a medidas administrativas orientadas a la contención de la conflictividad social. Es una constante oscilación entre el reconocimiento y la exclusión, entre la tutela y el despojo, un reflejo de la complejidad inherente a la cuestión agraria. El núcleo central del conflicto agrario es la pobreza, con el consiguiente menoscabo de la dignidad de las personas, el deterioro de sus identidades y el silenciamiento de sus siglos de resistencia cultural. \La pobreza, en el ámbito agrario, constituye una condición estructural, producida y reproducida a lo largo de la historia a través de la concentración de la tierra, la exclusión del acceso al crédito, la precariedad de los servicios públicos rurales y la sistemática subestimación del trabajo campesino e indígena. Además, la pobreza es la condición que vuelve vulnerables a las comunidades frente a cada nueva ola de despojo. Quien carece de recursos económicos, carece también de recursos jurídicos, y quien carece de ambos queda expuesto a la voracidad de los intereses que, bajo diferentes disfraces —la desamortización liberal, el latifundio porfiriano, la inversión extractiva, el desarrollo turístico o la urbanización descontrolada—, han encontrado en la pobreza rural una fuente constante de acumulación de capital. La pobreza, por lo tanto, no es una consecuencia marginal de la cuestión agraria: es su condición de posibilidad y su producto más duradero. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más





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