El conflicto en Medio Oriente amenaza con generar un impacto económico comparable al de la pandemia, advierten economistas del WEF

Nueve de cada diez economistas jefes consultados por el Foro Económico Mundial prevén un deterioro del crecimiento global por el conflicto en Medio Oriente. El cierre del Estrecho de Ormuz podría desatar una inflación mundial similar a la ocasionada por la pandemia, según la encuesta.

Un reciente estudio del Foro Económico Mundial (WEF) advierte que el conflicto en Medio Oriente ya representa un riesgo mayor para la economía global que la guerra arancelaria, y su prolongación podría generar dimensiones económicas comparables a las de la pandemia.

Nueve de cada diez economistas jefes de organismos internacionales y entidades financieras globales consultados anticipan un deterioro del crecimiento mundial en los próximos 12 meses a causa de esta crisis geopolítica. En particular, señalan que si se mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz hasta la segunda mitad del año, se desencadenaría un alza inflacionaria mundial.

El 94% de los 76 expertos encuestados prevé que la inflación global incrementará en el próximo año, impulsada por interrupciones en las cadenas de suministro, mayores costos energéticos y alimentarios. Solo un 13% de los economistas considera probable una recesión mundial. Los especialistas subrayan que la duración de la interrupción logística será crucial: una crisis breve permitiría cierta recuperación, mientras que un cierre prolongado agravaría la presión sobre la economía internacional.

También destacan que las presiones migratorias están acelerando la competencia por talento, un factor que gana prominence como riesgo y oportunidad en economías avanzadas. El análisis por regiones muestra un escenario de crecimiento moderado para Estados Unidos, con solo un 12% de los encuestados pronosticando un desempeño sólido. La inversión en Inteligencia Artificial sigue impulsando la economía estadounidense, pero el 61% de los expertos prevé debilidad en la creación de empleo durante los próximos doce meses.

Respecto a la política monetaria, las opiniones están divididas: 32% anticipa un endurecimiento de las tasas, otro 32% espera recortes y 37% prevé que se mantendrán sin cambios. Esto ocurre en un contexto de reciente cambio en la presidencia de la Fed, con Kevin Warsh asumiendo el cargo, conocido por su postura hawkish. En América Latina, el panorama también es de crecimiento moderado, con un 39% de los economistas pronosticando inflación alta en la región.

Bancos centrales como los de Brasil y México han recortado tasas recientemente, mientras Argentina mantiene una política restrictiva. El estudio advierte que el conflicto podría afectar las remesas enviadas desde la región, incrementando la presión sobre los países receptores si se alteran los flujos migratorios y laborales. Entre los expertos consultados figuran economistas jefes de instituciones como el BID, FMI, UBS, Banco Mundial, FA O, HSBC, Volkswagen, Danske Bank y EY Partenon, entre otros.

La encuesta refleja un consenso amplio sobre los riesgos geopolíticos, destacando que la interrupción en el Estrecho de Ormuz tendría un impacto sistémico comparable al shock de la pandemia por su efecto en la inflación y las cadenas globales de valor. Aunque se descarta una recesión inminente en términos generales, la脆弱idad del mercado laboral y la incertidumbre monetaria añaden factores de preocupación. Para América Latina, la informalidad y la dependencia de remesas son elementos que podrían exacerbar los efectos negativos.

La conclusión central es que la duración y magnitud del conflicto determinarán si la economía mundial enfrenta una desaceleración contenida o un escenario de alta inflación y crecimiento estancado, similar a lo vivido durante la crisis sanitaria





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