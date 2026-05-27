El Congreso de la CDMX prohíbe narcocorridos y apología del delito en espectáculos públicos

Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que prohíbe la realización de espectáculos públicos que incluyan narcocorridos o cualquier otra forma de apología del delito, con el objetivo de combatir la narcocultura y proteger a la niñez y juventud.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe la realización de espectáculos públicos que incluyan narcocorridos o cualquier otra forma de apología del delito .

La medida, que modifica la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue impulsada por la diputada Laura Álvarez del Partido Acción Nacional. La reforma establece que los organizadores de eventos deberán impedir la difusión de contenidos que glorifiquen la violencia, el crimen o el narcotráfico, bajo riesgo de que el espectáculo sea suspendido.

Esta decisión se enmarca en un esfuerzo por combatir la narcocultura y proteger a la infancia y juventud de mensajes que normalizan la delincuencia. La legisladora Álvarez defendió la iniciativa argumentando que los narcocorridos presentan al crimen como un estilo de vida deseable, lo que contribuye a la violencia que vive el país. Con 44 votos a favor, ningún en contra y cero abstenciones, la reforma fue aprobada sin oposición.

A partir de su publicación en la Gaceta Oficial, las autoridades capitalinas podrán negar permisos a conciertos, festivales y ferias que incluyan este tipo de música. La prohibición también se extiende a recintos cerrados como auditorios y estadios, así como a actividades escolares y académicas. La medida busca generar ambientes más sanos para la niñez, adolescencia y juventud, y fortalecer la cultura de la paz en la capital.

La reforma no solo abarca los narcocorridos, sino cualquier contenido que haga apología del delito, incluyendo violencia, discriminación y discursos de odio. De esta forma, temas populares de artistas como Junior H o Peso Pluma no podrán ser interpretados en eventos públicos en la Ciudad de México. La diputada Álvarez enfatizó que no se trata de censura, sino de una medida preventiva y educativa.

La iniciativa se suma a acciones similares en otros estados como Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Estado de México y Quintana Roo, que ya han implementado restricciones contra la apología del delito. Con esta reforma, la capital se posiciona como un referente en la lucha contra la narcocultura y la promoción de valores sociales positivos





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