El Congreso local aprueba nuevas prestaciones para proteger a los trabajadores en la Ciudad de México

El Congreso local aprobó dos nuevas prestaciones para proteger a los trabajadores en la Ciudad de México. Una de ellas es la posibilidad de trabajar en casa durante las lluvias intensas, y la otra es la desconexión digital al concluir la jornada laboral.

El Congreso local aprobó dos nuevas prestaciones para proteger a los trabajadores en la Ciudad de México. Una de ellas es la posibilidad de trabajar en casa durante las lluvias intensas, que pueden provocar cierres viales e interrupciones en el transporte público.

La otra es la desconexión digital al concluir la jornada laboral, con el fin de salvaguardar la integridad física y mental de las y los trabajadores. Según el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Juan Estuardo Rubio Gualito, las lluvias intensas pueden poner en riesgo a las personas o hacer imposibles o eternos sus traslados.

La legisladora morenista Leonor Gómez Otegui presentó la iniciativa y sostuvo que la conexión digital vinculada al trabajo ha invadido los tiempos del descanso y convertido el hogar en una extensión de la oficina. Recordó que durante 2025 y lo que va de este año, la Ciudad de México ha presentado fenómenos meteorológicos cada vez más intensos e impredecibles, como las lluvias intensas, por lo que exigir a los trabajadores que asistan a su centro laboral en esas condiciones es un acto de profunda insensibilidad





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