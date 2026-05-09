El cordón sanitario se aprieta en México

México necesita médicos bien tratados, medicinas completas, equipos que funcionen, citas a tiempo y presupuesto donde más duele. Porque la salud pública no se arregla con discursos ni promesas, se arregla con prevención, dinero bien gastado y pacientes atendidos antes de que sea demasiado tarde.
Éctor Jaime remató con una frase no muy alentadora pero que deberíamos escuchar: La solución esperada en salud ahorita no es salvar al mundo ni salvar a México; es salvarse usted y salvar a su familia. Dicho así suena duro, casi resignado, pero no lo es. Es una llamada de atención.
Mientras el gobierno presume derechos en el papel, entrega de credenciales por todos lados, muchas familias discovern en la ventanilla que el papel no atiende, no diagnostica y no opera. El problema no es que México no sepa qué hacer en salud. El problema es que promete cobertura universal sin poner lo necesario para cumplirla. Sí se quiere atender a todos, se necesitan normas claras y equipos funcionando.
Lo demás es como echarle más agua al caldo y presumir que ya alcanzó para todos, aunque al enfermo le toque puro vapor. Esto ocurre incluso cuando México necesita más vigilancia, no menos: control contra productos falsos o piratas y autoridad capaz de revisar lo que entra al mercado. En salud, ahorrar donde se vigila puede salir carísimo. Una medicina falsa no es un ‘detalle administrativo’; puede ser la diferencia entre vivir y morir.
Éctor Jaime, doctor de la UNAM, dijo que México tiene además instituciones de salud cansadas, están saturadas. Institutions nacionales, cada uno con reglas, presupuestos y capacidades distintas. México se ve atrapado por un sistema público saturado y hospitales privados, seguros médicos y medicinas cada vez más fuertes. Durante una conversación, actualmente termino ateniendo en lo privado cuando se tiene posibilidad.
Esos abrazos en el discurso y tijeretazos en la enfermedad. cuánta curiosa forma de cuidar a la gente. Lo que importa a la gente es cuidar sobrepeso, presión, azúcar, consumo nocivo, caminar un poco más y comer un poco mejor. Y entre los niños, si dejan de entrar en primaria, solo uno de cada 10 tendrá sobrepeso u obesidad
