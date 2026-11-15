El creador de 'Evil Dead Rise' elige su película de terror favorita

Leigh Whannell, director de 'Evil Dead Rise', revela su película de terror favorita en Netflix, superando a clásicos como 'Hereditary' y 'El Conjuro'.

Leigh Whannell, el reconocido creador y director detrás del éxito masivo de terror ' Evil Dead Rise' en la plataforma de streaming Netflix, ha definido claramente cuál es la mejor película de terror de la historia del cine. Aunque su obra más famosa fue concebida inicialmente como una sátira del género, Whannell asegura que otro título ocupa el primer lugar en su lista personal. Este reconocimiento destaca el prestigio alcanzado por el director en la industria del entretenimiento digital.

La revelación de la película favorita

El director compartió un video reciente donde utilizó un filtro interactivo para seleccionar su película de horror favorita entre varias opciones. Inicialmente, la selección pareció dirigirse hacia títulos como 'Hereditary' o 'El Conjuro', ampliamente considerados como referencias obligatorias en el género. Sin embargo, la elección final de Whannell se inclina hacia una obra específica que demuestra su profunda conexión con la cinematografía clásica y moderna. Esta decisión sorprende a muchos seguidores que esperaban un homenaje a sus propias creaciones o a los clásicos del slasher.

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El dominio de Netflix en el terror

Desde la década pasada, Netflix ha encontrado un gran éxito con las series limitadas, especialmente las que pertenecen al género de terror. Títulos como 'Behind the Screams' han contribuido a la fama del servicio de streaming cuando se trata de miniseries de terror. Esta estrategia ha permitido que se cree un gran fandom en torno a los creadores más influyentes del género, consolidando a la plataforma como un líder en la producción de contenido aterrador. El público ha respondido positivamente a esta programación, buscando constantemente nuevas experiencias de miedo.

Trabajo en curso y expectativas

Mientras sus fanáticos se mantienen esperando su propia perspectiva de la novela de William Peter Blatty, el director se encuentra trabajando activamente en la película de 'El Exorcista'. Esta nueva producción representa una oportunidad significativa para expandir el legado del director en el cine de terror. La anticipación por este proyecto es alta, dado el respeto que Whannell tiene en la industria. Los espectadores aguardan con ansias su nueva adaptación, que promete ofrecer una visión fresca y contemporánea de la historia clásica.

El impacto del cine de autor en el terror

Whannell ha mencionado cómo su padre le enseñó a apreciar el cine de autor y los clásicos de Hollywood, lo cual ha influido en su enfoque cinematográfico. Por otro lado, su madre lo introdujo al mundo del terror, la ciencia ficción y la Época de Oro del cine mexicano. Esta combinación de influencias permite que sus obras tengan una profundidad narrativa única. El cine de terror moderno se beneficia de esta educación cinéfila, elevando el género más allá del susto superficial. La fusión de estos elementos crea una experiencia más rica para el espectador.

Consecuencias para la industria del streaming

La elección de Leigh Whannell refuerza la posición de Netflix como un motor clave para el desarrollo del cine de terror. Al validarse como un creador de mayor éxito en la plataforma, su opinión tiene un peso significativo en las tendencias del mercado. Las películas y series de terror no solo entretienen, sino que también generan debates culturales y análisis críticos. Este fenómeno demuestra que el género ha madurado y alcanzado una nueva era de reconocimiento. Los creadores que lideran este movimiento definen el futuro del entretenimiento digital.