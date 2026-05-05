El creador de Roomba busca reemplazar a tu mascota con un robot

Colin Angle, cofundador de Roomba, presenta Familiar, un robot mascota con inteligencia artificial diseñado para brindar compañía y apoyo emocional.

El pionero de la robótica Colin Angle , conocido por su papel en el éxito de la aspiradora Roomba , ahora se enfoca en crear una alternativa robótica a las mascotas tradicionales.

Angle presentó el lunes un prototipo de cuatro patas llamado Familiar, una criatura del tamaño de un bulldog con características inspiradas en cervatillos y oseznos, diseñada para ser abrazada y acariciada. A diferencia de otros robots domésticos parecidos a mascotas, como el Aibo de Sony, Familiar busca ser más que un simple juguete, aspirando a generar una conexión emocional con sus usuarios.

Familiar se distingue por su capacidad de aprender y adaptarse a los hábitos de sus dueños gracias a la inteligencia artificial generativa, similar a la que impulsa chatbots como ChatGPT. El robot puede entender comandos de voz, emitir sonidos emotivos y seguir a las personas por la casa, incluso animándolas a levantarse del sofá. Angle enfatizó que el objetivo no es replicar una mascota real, sino crear una compañía que brinde alegría y apoyo emocional.

La startup de Angle, Familiar Machines & Magic, surgió después de que Amazon cancelara la adquisición de iRobot, la empresa que creó Roomba. El mercado objetivo de Familiar incluye a personas mayores que desean la compañía de una mascota pero se sienten reacias a asumir las responsabilidades que implica. Angle se inspiró en el folclore y la idea de un 'familiar', un compañero animal presente en la mitología y la fantasía, para nombrar y diseñar su robot.

Cuenta con el asesoramiento de expertos en robótica como Marc Raibert, fundador de Boston Dynamics, y Cynthia Breazeal, pionera en robótica social. El proyecto se centra en crear una conexión emocional genuina, alejándose de la tendencia actual de robots humanoides que priorizan la forma sobre la funcionalidad. La visión de Angle es ofrecer una alternativa a las mascotas tradicionales que pueda brindar compañía y apoyo emocional sin las complicaciones del cuidado de un animal vivo





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