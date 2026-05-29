El Cuino: La tradición albañil de Guanajuato capital

Conoce la historia de Tomás Martínez, conocido como 'El Cuino', un albañil con más de tres décadas de experiencia en la construcción de Guanajuato capital. A pesar de no tener estudios universitarios, El Cuino ha aprendido a calcular estructuras y a diseñar tanto exteriores como interiores de las construcciones, generando progreso y crecimiento en la ciudad.

Con más de tres décadas en la albañilería , Tomás Martínez, conocido como 'El Cuino', ha participado en la construcción de Guanajuato capital. A sus 50 años y con 34 de experiencia, El Cuino mantiene viva la tradición albañil en la ciudad, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo.

Para él, lo más satisfactorio de su trabajo es ver las construcciones que ha realizado y saber que han perdurado con el paso del tiempo. A pesar de no tener estudios universitarios, El Cuino ha aprendido a calcular estructuras, resistencia de materiales y a diseñar tanto exteriores como interiores de las construcciones. Su trabajo, que exige inteligencia y sacrificio físico, le ha permitido generar progreso y crecimiento en la ciudad.

'Estudia para que no ganes como yo, mil al día', comenta entre risas, destacando el buen negocio que puede ser la albañilería cuando se hace bien





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