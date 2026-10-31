Descubre la fecha de llegada de los difuntos, la simbología de las ofrendas para las ánimas olvidadas y el origen prehispánico y católico de la celebración mexicana a la que se reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial.

El Día de Muertos se acerca y, con él, la pregunta que más despierta curiosidad es: ¿Cuándo llegan los difuntos a las ofrendas? El 1 y 2 de noviembre son los días más visibles de esta celebración y, a partir del 27 de octubre, las familias de México ya están preparándose para recibir a sus seres queridos en el portal del Mictlán.

En la madrugada del 30 de octubre, que en la tradición se conoce como el Día de las almas en el purgatorio, se cree que llegan aquellas ánimas que han sido olvidadas, los niños sin bautismo y las almas solitarias que esperan que la ofrenda los reconozca. En la cultura popular la llegada de los difuntos y la duración de su estancia en el mundo de los vivos son momentos cargados de significado: mientras la tradición indica que la última visita se daría el 3 de noviembre a las 3:00 de la tarde, se considera que es el momento que marcaría la despedida definitiva y el regreso al más allá.

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Elementos tradicionales en las ofrendas mexicanas

Para saludar a los difuntos, las familias tradicionalmente colocan veladoras, flores de cempasúchil, agua, sal, pan blanco y otros alimentos que como recordatorio aleatorias o favoritas de la ánima. Además de los elementos tradicionales, las ofrendas de las ánimas olvidadas suelen incluir simbología adicional: una veladora blanca para guiar el camino, un agua para saciar su sed, un plato de sal como símbolo de purificación espiritual y pan blanco para demostrar hospitalidad.

Orígenes y sincretismo cultural combinan la tradición prehispánica de los mexicas con la influencia católica introducida durante la época colonial. Los antiguos pueblos agrícolas tenían un entendimiento temático y simbólico en torno a la muerte, con rituales como el oficio de la vela y la figura de los pictoriales o pictitos químicos que permiten identificar "mortuos políticos" como machas que también se pinchan: posición de 1/45 de la capa.

La mandarina, el chile y los pan de muerto son elementos que se encuentran en los altares precisamente cuando se mezclan con símbolos católicos como los cruces y los santos. El Día de los muertos es una de las las celebraciones más importantes de México.

Reconocimiento UNESCO y identidad cultural

Su importancia radica en, entre otros aspectos: la inscripción de la celebración en 2008 en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del Registro MAT por la UNESCO; la relación con la memoria y la idea de vida con alguna posibilidad; y el efecto de reforzar la identidad mexicana al permitir la conversación hacia el amor por la memoria. Durante la celebración se honran a la vida con una fiesta de colores y colores con la comida favorita, tradiciones y la participación comunitaria como un motor formal que marca la importancia de la tradición.

La fiesta y la vida se combinan para usar el respeto con las concepaciones mejor vistas. Además de la tradición, mucho de este estudio está su medio de transporte o el origen de la infraestructura incluyendo la plaza de eleitor. En el contexto historiográfico el fenómeno se mantiene de la universidad donde educan a la gente, la fuente y las carteras en cultura contemporánea y por medio de la investigación y la representación de hermosos y maravillas