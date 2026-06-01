El Día del Orgullo LGBTIQ+ en Guanajuato: historia, eventos y otras fechas clave de visibilidad

Este artículo repasa los orígenes del Día del Orgullo a partir de los disturbios de Stonewall, su evolución en Guanajuato desde la primera marcha en León 2007, los festivales y marchas actuales, el avance judicial contra las terapias de conversión y otras fechas importantes para la visibilización de la diversidad sexual y de género.

Los disturbios de Stonewall de 1969 fueron una serie de manifestaciones contra la violencia y opresión por parte de la policía hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+.

El Día del Orgullo se conmemora a nivel internacional debido a esa serie de protestas que marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos de esta comunidad. En el estado de Guanajuato, México, la celebración de este día puede variar dependiendo de la organización de la comunidad para llevar a cabo festivales o la marcha del Orgullo correspondiente.

La primera marcha del Orgullo LGTBIQ+ que se tiene registrada en Guanajuato ocurrió en el año 2007 en la ciudad de León. Posteriormente, otros municipios se fueron sumando a la celebración, organizando sus propias marchas y festivales para celebrar con libertad esta fecha. Cada año se incorporan más municipios del estado a actividades que incluyen la tradicional marcha como forma de celebración y resistencia de la comunidad.

Algunos eventos relevantes son la Megamarcha estatal Pride León, programada para el sábado 6 de junio, y el Festival PRIDE Guanajuato 2026, que se extiende del 11 al 14 de junio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado normas que permitían a un familiar impartir terapias de conversión contra personas LGBT+ en Guanajuato, un avance judicial significativo.

Aunque el Día del Orgullo LGBTIQ+ es la fecha más reconocida para la visibilización de la diversidad, existen otras efemérides importantes para orientaciones e identidades que suelen recibir menor atención, como el 24 de mayo, Día de la Visibilidad Pansexual. Estos días complementan la lucha por el reconocimiento y los derechos de todos los colectivos dentro de la diversidad sexual y de género





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