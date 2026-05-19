El Día del Padre: una fecha que cambia año tras año y genera dudas

El Día del Padre representa uno de los fines de semana con mayor actividad para restaurantes, tiendas de ropa, tecnología y artículos deportivos. Aunque no alcanza las cifras comerciales del 10 de mayo, sí genera un importante movimiento económico. En México, cada vez son más comunes las experiencias familiares, viajes cortos y reuniones al aire libre para celebrar la fecha.

Mientras que el Día de las Madres se celebra cada 10 de mayo en México, el Día del Padre funciona bajo una lógica distinta. Su fecha depende del tercer domingo de junio, por lo que cambia año tras año y suele generar dudas entre familias, escuelas y comercios.

En 2026, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio tanto en México como en Estados Unidos. Aunque muchos creen que cada país tiene una fecha diferente, ambos coinciden en mantener esta tradición durante el mismo fin de semana. La razón por la que no existe una fecha fija está relacionada con el origen moderno de la celebración.

Desde principios del siglo XX, la intención fue dedicar un domingo completo a la convivencia familiar, permitiendo reuniones, comidas y actividades sin interferir con las jornadas laborales





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