El Día Mundial de la Salud 2024: La ciencia al servicio de la salud global

La OMS celebra su 78 aniversario destacando los avances científicos en salud y enfatizando la importancia de la investigación para el futuro. El lema de este año es 'Juntos por la salud, apoya a la ciencia'. Se aborda la reducción de la mortalidad infantil, el impacto de las vacunas y los nuevos desafíos como el cambio climático y las enfermedades emergentes.

GINEBRA - El Día Mundial de la Salud , que se celebra cada 7 de abril y conmemora el 78 aniversario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dedicará este año a reconocer los notables avances que la ciencia ha logrado en las últimas décadas para mejorar las condiciones sanitarias a nivel global.

Un comunicado emitido por la agencia sanitaria de las Naciones Unidas destaca la importancia de la investigación y el desarrollo científico en la lucha contra enfermedades y la mejora de la esperanza de vida. El lema elegido para esta jornada mundial es “Juntos por la salud, apoya a la ciencia”, un llamado a la colaboración y al respaldo de la investigación como pilares fundamentales para el futuro de la salud pública. La OMS subraya que, gracias en parte a la investigación científica, se ha logrado una reducción significativa de la mortalidad infantil, superando el 50% desde el año 2000. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó en la víspera del aniversario que la ciencia representa una de las herramientas más poderosas de la humanidad para proteger y mejorar la salud. Recordó además que, en comparación con generaciones anteriores, la población actual goza de una mayor esperanza de vida y una mejor calidad de vida, gracias a descubrimientos científicos revolucionarios como la penicilina, que transformó el tratamiento de infecciones bacterianas, y las resonancias magnéticas, que han permitido un diagnóstico más preciso y temprano de diversas enfermedades.La OMS también destaca que enfermedades que en el pasado eran mortales, como el cáncer, el VIH y la hipertensión, se han convertido en enfermedades “manejables” en muchos casos, gracias a los avances en tratamientos y terapias. Además, los programas de vacunación, una de las mayores hazañas de la ciencia médica, han demostrado su eficacia al salvar más de 154 millones de vidas infantiles en todo el mundo. Sin embargo, la agencia sanitaria advierte sobre las crecientes amenazas que enfrenta la salud global. Factores como el cambio climático, la degradación ambiental y la transición demográfica están generando nuevos desafíos y exacerbando problemas existentes. El cambio climático, por ejemplo, está aumentando la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, que a su vez impactan en la propagación de enfermedades infecciosas y en la disponibilidad de recursos como el agua potable. La degradación ambiental, incluyendo la deforestación y la contaminación, también contribuye a la aparición de nuevas enfermedades y a la expansión de vectores de enfermedades como mosquitos y garrapatas. La transición demográfica, con una población mundial cada vez más envejecida, plantea nuevos desafíos relacionados con enfermedades crónicas y el acceso a la atención médica.La OMS resalta que, ante estas nuevas y emergentes amenazas, es crucial que la ciencia continúe investigando y desarrollando nuevas estrategias para proteger a las comunidades actuales y futuras. La aparición de nuevas enfermedades con potencial pandémico, como el COVID-19, subraya la importancia de la investigación en virología, epidemiología y el desarrollo de vacunas y tratamientos efectivos. La OMS reitera su compromiso de apoyar la investigación científica y de promover la colaboración internacional para enfrentar los desafíos de salud global. Esto incluye el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la promoción del intercambio de información y la colaboración en el desarrollo y la distribución equitativa de vacunas, tratamientos y tecnologías médicas. El Día Mundial de la Salud 2024 es una oportunidad para celebrar los logros de la ciencia, para reconocer la importancia de la inversión en investigación y para reafirmar el compromiso de la comunidad internacional con la salud y el bienestar de todos. La OMS invita a todos a unirse en el apoyo a la ciencia como un camino hacia un futuro más saludable y resiliente





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