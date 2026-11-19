El peso mexicano recuperó fuerza el 18 de noviembre de 2026 al cerrar en 18.86 pesos por dólar. Esta caída del 2.4% marca el peor día desde abril de 2025 y sitúa a la divisa estadounidense en mínimos recientes.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso mexicano registró una jornada marcada por la volatilidad inversa el jueves 18 de noviembre de 2026. La moneda verde cotizó en promedio a 18.87 pesos en el sistema interbancario, reflejando una corrección significativa que impactó directamente a la divisa nacional. Esta dinámica ocurrió en medio de un avance global previo del billete verde, que había presionado al peso en las sesiones anteriores.

Ruptura histórica y mínimos del peso en noviembre

La divisa local experimentó una caída severa que se cerró en 18.8640 pesos por dólar en la recta final de los negocios. Este desplazamiento negativo representó una merma del 2.4%, consolidándose como la mayor caída diaria observada desde abril de 2025. Dicha contracción situó al peso en su peor desempeño dentro de una cesta de monedas principales monitoreada por Reuters, llegando a tocar un mínimo durante la sesión de 18.9320 unidades por billete verde.

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Desglose oficial y cifras del Banxico para el cierre

El Banco de México confirmó que el cierre del dólar el miércoles se fijó en 18.8456 pesos por billete verde, basándose en el promedio de las transacciones bancarias. Para el 18 de noviembre, el tipo de cambio a peso cerró en los 18.86 pesos por la divisa verde. Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación para este jueves asciende a 18.6723 pesos por dólar. La cotización para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó establecida en 18.4677 pesos por cada unidad.

Variedades en el mercado bancario

Las instituciones bancarias mostraron fluctuaciones específicas para la compraventa de la divisa extranjera. La cotización a la compra osciló en 18.4446 pesos por el billete verde, mientras que la cotización a la venta se ubica en 18.8757 pesos. Estos detalles reflejan la heterogeneidad en los precios que manejan los operadores financieros en el sistema interbancario y electrónico.

Posicionamiento competitivo en el mercado de divisas

El desempeño negativo del peso mexicano frente al dólar contrasta con la fortaleza relativa de otras monedas en la región. Reuters identificó esta caída como el peor resultado de una canasta de monedas principales monitoreadas por la agencia. Este contexto global implica que, mientras el billete verde avanzaba en otros mercados, el peso absorbió la presión bajista con mayor intensidad que sus pares, marcando un punto de inflexión en las tendencias recientes del mercado cambiario nacional.

Impacto inmediato y proyecciones a corto plazo

La recesión del tipo de cambio afecta directamente a los agentes económicos que operan con divisas extranjeras. Los importadores que utilizan precios de venta bancarios deberán ajustar sus cálculos con base en los 18.8757 pesos por dólar. Por otro lado, los usuarios con obligaciones pendientes en dólares estadounidenses pueden liquidar sus deudas utilizando la cotización fija de 18.4677 pesos. Esta jornada histórica desde abril de 2025 establece un nuevo punto de referencia para la estabilidad financiera en el país.