El dólar cierra en 18.59 pesos mexicanos tras datos de inflación EE.UU.

El peso mexicano se depreció un 0.55% frente al dólar estadounidense, cerrando en 18.6292 el martes. El Banxico fijó el tipo FIX en 18.6678 para este miércoles 10 de noviembre.

La moneda mexicana registró una pérdida de valor este miércoles 10 de noviembre, cotizando a un promedio de 18.59 pesos por cada dólar estadounidense en el mercado cambiario y los sistemas electrónicos nacionales. Esta depreciación del peso responde directamente a la fortaleza global del billete verde, impulsada por la divulgación de datos de inflación en Estados Unidos que superaron las expectativas del mercado.

Desempeño del peso frente al dólar

El Banco de México (Banxico) confirmó que el cierre oficial del día anterior fue de 18.6185 pesos por cada billete verde, calculado mediante el promedio de transacciones bancarias. Durante la jornada laboral del martes, la divisa local experimentó un retroceso del 0.55%, cerrando en 18.6292 unidades. Este movimiento negativo interrumpió una racha de ganancias acumuladas durante las dos jornadas anteriores.

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Tipos de cambio oficiales y comerciales

Para este miércoles 10 de noviembre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció en 18.6678 pesos por dólar. Este índice es determinado diariamente por el Banxico y sirve como referencia clave para obligaciones financieras. Por su parte, el precio spot del dólar cerró a las 18.61 pesos por divisa verde al finalizar las operaciones diarias.

Mecanismo de pago de obligaciones

Las entidades financieras deben utilizar el tipo de cambio publicado en el DOF para liquidar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses. En este contexto específico, el valor fijado para realizar estos pagos quedó en 18.5983 pesos por cada divisa verde. Esta cifra refleja la precisión requerida en las transacciones internacionales que involucran a instituciones mexicanas.

Cotizaciones en instituciones bancarias

Los bancos operan con márgenes diferentes al tipo de cambio oficial, lo que genera variaciones en la compra y venta al público. La cotización a la compra en las instituciones bancarias osciló en 18.3745 pesos por billete verde. Mientras tanto, el precio a la venta se situó en 18.8056 pesos por cada unidad de la divisa estadounidense.

Análisis del impacto inflacionario

La presión sobre el peso mexicano está vinculada a la macroeconomía estadounidense. Los datos de inflación más altos de lo esperado han fortalecido la percepción del dólar como activo seguro. Esto ha arrastrado a monedas emergentes como el peso, generando volatilidad inmediata en el mercado local. Los analistas observan cómo estos factores externos redefinen los límites de negociación diaria.

Proyecciones y seguimiento del mercado

El mercado cambionario continúa monitoreando de cerca cualquier indicio de cambios en la política monetaria o nuevos indicadores económicos. La interacción entre la inflación doméstica y las tasas extranjeras determina la dirección futura del tipo de cambio. Los participantes del mercado ajustan sus estrategias ante la incertidumbre generada por los últimos informes financieros.