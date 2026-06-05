El dólar estadounidense amanece cotizando en $17.27 pesos

El dólar estadounidense amanece los primeros minutos de este viernes 5 de junio del 2026 cotizando en $17.27 pesos por unidad. Se trata de una reducción de 0.05 centavos en comparación con el jueves 4 de junio, cuanto cotizó en $17.32 pesos, y una apreciación de la moneda mexicana de 0.30 por ciento.

El dólar estadounidense amanece los primeros minutos de este viernes 5 de junio del 2026 cotizando en $17.27 pesos por unidad. Se trata de una reducción de 0.05 centavos en comparación con el jueves 4 de junio, cuanto cotizó en $17.32 pesos, y una apreciación de la moneda mexicana de 0.30 por ciento.

De acuerdo con un reporte de Investing.com, la ganancia del peso se da en paralelo a un debilitamiento del índice dólar (DXY) de 0.1% en una jornada dominada por el optimismo inicial en torno a un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Líbano mediado por Estados Unidos. Al respecto, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, explicó que el dólar recortó sus pérdidas durante la mañana del jueves 4 de junio, tras reportarse un estancamiento en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y aumentaran nuevamente las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán señaló que no se ha logrado un progreso tangible en las conversaciones, mientras que Hezbollah rechazó el acuerdo de cese al fuego impulsado por Estados Unidos en Líbano, argumentando que no aceptará condiciones vinculadas a su presencia militar en el país. El peso mexicano desafía el pesimismo económico.

Gabriela Siller destacó durante un reporte publicado en Investing.com que en el plano macroeconómico, la moneda mexicana sigue respaldada por las tasas reales positivas del Banco de México y el atractivo del carry trade. Sin embargo, recordó que aun persiste el pronóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que recortó el crecimiento del PIB mexicano a 0.8% para 2026, desde el 1.3% estimado en marzo.

En este contexto, la analista mencionó que el precio del petróleo WTI cayó 3%, hasta 93.14 dólares por barril, y el Brent retrocedió 2.64% hasta los 95.23 dólares, lo que contribuyó al debilitamiento del dólar al reducir las apuestas por tasas de interés elevadas en Estados Unidos





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