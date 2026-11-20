El dólar alcanza 19.13 pesos mexicanos este viernes. Descubre por qué el tipo de cambio sube tras la minuta de Banxico y qué implicaciones tiene para tu bolsillo.

El tipo de cambio del dólar estadounidense registró un alza este viernes cotizando en un promedio de 19.13 pesos mexicanos dentro del sistema interbancario y el comercio electrónico. Esta valoración representa una recuperación parcial tras la jornada previa, la cual marcó un punto bajo significativo para la divisa norteamericana al romper la barrera psicológica de los 19 pesos, un nivel que no se observaba desde junio de 2025. La fluctuación actual refleja la estabilidad que ha logrado el mercado tras la volatilidad experimentada en días anteriores, donde la moneda local sufrió presiones notables.

Detalles financieros de la cotización diaria

Según los datos proporcionados por el Banco de México, el cierre oficial del tipo de cambio del jueves fue de 19.1182 pesos por cada billete verde. Esta cifra se basa en el promedio de las transacciones bancarias realizadas durante la sesión y sirve como referencia oficial para diversas obligaciones financieras. En el mercado secundario, el precio del dólar se mantuvo cotizando a lo largo de todo el día, cerrando esta fecha el 19 de noviembre en los 19.10 pesos por divisa extranjera, lo que indica una leve estabilización respecto al cierre anterior.

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Publicación oficial en el DOF y operaciones bancarias

El tipo de cambio FIX, que es publicado diariamente en el Diario Oficial de la Federación y determina las referencias oficiales de Banxico durante los días hábiles, se ubicó en 19.0270 pesos por dólar para este viernes. Por otro lado, para las obligaciones financieras denominadas en dólares estadounidenses, el tipo de cambio fijado quedó en 18.6723 pesos por cada divisa. En el segmento de las instituciones bancarias, las operaciones de compra y venta muestran un diferencial claro: la cotización a la compra se sitúa en 18.6972 pesos, mientras que la cotización a la venta asciende a 19.1633 pesos, reflejando los márgenes de beneficio de los intermediarios financieros.

Factores que detonaron la depreciación del peso

La caída reciente del peso mexicano fue impulsada por la publicación de la minuta de la más reciente reunión del Banco de México y por el temor generalizado en los mercados sobre la posibilidad de que el diferencial de tasas de interés se reduzca aún más en comparación con Estados Unidos. Durante la jornada previa, la moneda local cotizaba en 19.0180 por dólar, lo que implicaba una caída del 0.9% frente al precio de referencia registrado el miércoles. Ese día, la divisa nacional había experimentado una caída más pronunciada, hundiendo su valor en más del 2%, lo que generó incertidumbre entre los inversionistas y el público general.

Impacto directo en la economía cotidiana

Este movimiento en el tipo de cambio afecta directamente la capacidad de compra de los ciudadanos y los costos de importación de bienes. Una divisa estadounidense más cara incrementa el precio de productos importados y puede influir en la inflación doméstica si las empresas trasladan estos costos a los consumidores finales. La volatilidad observada en los últimos días, con rupturas de barreras importantes como los 19 pesos, subraya la sensibilidad del peso a las señales de política monetaria emitidas por Banxico y a las expectativas sobre la política de la Reserva Federal estadounidense.

Proyecciones y contexto actual del mercado

Los analistas continúan monitoreando de cerca las decisiones del Banco de México y las declaraciones de sus funcionarios para anticipar futuros movimientos. La atención se centra en si el banco central mantendrá su postura restrictiva o ajustará sus tasas para responder a las condiciones económicas internas y externas. La situación actual requiere una vigilancia constante por parte de los agentes económicos, ya que cualquier cambio en la percepción del diferencial de tasas podría provocar nuevas fluctuaciones en el valor del peso mexicano frente al dólar.