El Debate Sobre la Inteligencia de Lex Luthor en 'Man of Tomorrow' Desata la Pasión de los Fans

Una pregunta sobre la lógica interna del nuevo DCU, específicamente sobre la capacidad de Lex Luthor para deducir la identidad secreta de Superman, ha generado un intenso debate entre los fanáticos. James Gunn, el director de 'Man of Tomorrow', ha defendido su visión, explicando que Lex no tiene la información necesaria ni la motivación para buscarla.

La anticipación por 'Man of Tomorrow', la próxima entrega del Universo Extendido de DC ( DCU ), ha desatado una intensa ola de discusiones entre los fanáticos, pero esta vez, el debate no se centra directamente en la película en sí, sino en una intrigante pregunta sobre la lógica interna del universo.

El foco de la controversia es Lex Luthor, el archienemigo de Superman, y su creación, Ultraman, un clon genético del Hombre de Acero. La pregunta que resuena en las redes sociales es: si Luthor fue capaz de manipular ADN kryptoniano para replicar al héroe, ¿por qué no pudo deducir la identidad secreta de Superman, es decir, Clark Kent?

El debate se originó a partir de un meme viral que cuestionaba la inteligencia de Lex Luthor, sugiriendo que su acceso al ADN de Superman debería haberle proporcionado las herramientas necesarias para rastrear su vida como Clark Kent. La crítica se basa en la premisa de que, si Luthor pudo crear un clon del héroe, también debería haber tenido la capacidad de identificar su alter ego humano.

Sin embargo, James Gunn, el director de 'Man of Tomorrow', ha defendido la coherencia narrativa de su visión, rechazando la idea de que se trate de un error de lógica. Gunn explicó que Lex Luthor simplemente no posee esa información y, lo que es más importante, que su perspectiva del mundo no le daría ninguna razón para buscarla.

Según Gunn, Lex cree que Superman es un extraterrestre con intenciones hostiles, un conquistador potencial, por lo que no tendría sentido para él asumir que el héroe llevaría una doble vida con una 'identidad secreta'. Además, Gunn introduce un elemento intrigante: la existencia de unas 'gafas hipnóticas' que alteran la percepción de quienes miran a Clark Kent, haciéndolo parecer una persona completamente diferente.

Esta idea sugiere que las gafas no son simplemente un cliché de los cómics, sino una herramienta real dentro de este universo cinematográfico. La presencia de Ultraman, creado a partir del ADN de Superman, intensifica el debate. Para muchos espectadores, el hecho de que Luthor haya podido manipular el material genético del héroe debería haberle alertado sobre la existencia de Clark Kent.

Sin embargo, Gunn argumenta que Lex Luthor no es un genio universal, que su brillantez se limita a campos específicos como la genética, la electroquímica, la nanotecnología y la física cuántica, pero que carece de conocimientos en otras áreas. En otras palabras, su genio no es omnisciente.

Gunn también señala que, en una escena clave de la película, Lex Luthor muestra interés por los orígenes terrestres de Superman, aunque aclara que su pregunta se centra en quién lo crió, no en su identidad secreta. Esto sugiere que Luthor no sospecha, ni siquiera remotamente, que Superman tiene una vida civil establecida en la Tierra. La dinámica entre Superman y Lex Luthor en 'Man of Tomorrow' promete ser diferente a las representaciones anteriores.

Ambos personajes se verán obligados a dejar de lado sus diferencias para enfrentarse a una amenaza común: Brainiac. Gunn ha revelado que la película no se centrará únicamente en Superman, sino que explorará en profundidad la compleja relación entre Clark y Lex, una relación que Gunn considera esencial para la historia. De hecho, Gunn se identifica con ambos personajes, con la ambición y la obsesión de Lex, y con la fe de Superman en la humanidad.

Esta dualidad refleja sus propias facetas internas, lo que sugiere que la película ofrecerá una exploración matizada de la moralidad y la motivación de ambos personajes





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