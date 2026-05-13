El delantero mexicano "Chicharito" admite su vulnerabilidad y toma una pausa para volver a las canchas con fuerza

El delantero mexicano "Chicharito" Hernández, máximo referente histórico de la Selección Nacional y figura emblemática de Chivas, ha sido eliminado en su última edición del Clausura 2025 tras perder su punto de penalti en la disputa con Cruz Azul. Sin embargo, ha asegurado que vive un proceso de sanación y ha decidido esperar un año para volver a las canchas.

El delantero mexicano "Chicharito" Hernández ha sido eliminado en su última edición del Clausura 2025 tras perder su punto de penalti en la disputa con Cruz Azul ; pese a ello, ha asegurado que vive un proceso de sanación después de la temporada y ha decidido esperar un año para volver a las canchas.

Durante su ausencia, ha dedicado su tiempo a ser chef y ha presumido la receta de su sandwich de acuerdo al nombre del delantero. Además, ha reconocido que la confusión y las emociones negativas durante su último año en Chivas, lo llevaron a considerar abandonar el fútbol, pero hoy se siente en paz y con el deseo de competir con una nueva mentalidad





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