El delantero mexicano de los Angeles FC se siente agradecido por el apoyo de los aficionados mexicanos en Los Ángeles. Desde su llegada al equipo, ha sido objeto de atención especial por parte de la comunidad mexicana en la ciudad.

El delantero mexicano de los Angeles FC, se siente agradecido por el apoyo de los aficionados mexicanos en Los Ángeles . Desde su llegada al equipo, ha sido objeto de atención especial por parte de la comunidad mexicana en la ciudad.

Según sus propias palabras, siente la pasión que tienen por el fútbol y está agradecido por el cariño que le mandan. A pesar de sentirse honrado con el apodo que le han otorgado, no cree que haya hecho lo suficiente como para ganárselo. En cuanto a los objetivos del equipo, puntualizó que el combinado asiático se enfrentará a su par mexicano el próximo jueves 18 de junio en el Estadio Guadalajara.

Posteriormente, disputará su tercer juego ante los sudafricanos el próximo miércoles 24. Mientras tanto, los aficionados mexicanos en Los Ángeles pueden disfrutar de la transmisión en vivo y gratuita de algunos partidos del certamen orbital a través de TV Azteca Deportes





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