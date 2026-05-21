El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia la incorporación del mayor grupo de jueces de inmigración de la historia y la amenaza de huelga en el estadio de Los Angeles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que esta semana incorporó al mayor grupo de nuevos jueces de inmigración de la historia de la agencia, mientras que el Gobierno se dispone a reemplazar el sistema de tribunales de inmigración con personas que denomina 'jueces de deportación'. Además, se informó que 77 nuevos jueces de inmigración permanentes y cinco temporales prestaron juramento el miércoles, lo que eleva el total actual a casi 700. También se anunció que una fiscal de Minnesota ordenó el arresto de un agente del ICE acusado de disparar a un migrante. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con su agenda de inmigración de línea dura, su Gobierno ha despedido al menos a 115 jueces de inmigración y un número similar ha aceptado indemnizaciones por despido, ha dimitido o se ha jubilado. Al mismo tiempo, se ha movido para sustituirlos, a menudo con nuevas contrataciones con experiencia en la fiscalía penal o en la aplicación de la ley de inmigración.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que esta semana incorporó al mayor grupo de nuevos jueces de inmigración de la historia de la agencia, mientras que el Gobierno se dispone a reemplazar el sistema de tribunales de inmigración con personas que denomina ' jueces de deportación '.

El Departamento de Justicia informó que 77 nuevos jueces de inmigración permanentes y cinco temporales prestaron juramento el miércoles, lo que eleva el total actual a casi 700, después de que el Gobierno de Donald Trump despidiera a más de 100. Una fiscal de Minnesota ordena el arresto de un agente del ICE acusado de disparar a un migrante.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025 con su agenda de inmigración de línea dura, su Gobierno ha despedido al menos a 115 jueces de inmigración y un número similar ha aceptado indemnizaciones por despido, ha dimitido o se ha jubilado. Al mismo tiempo, se ha movido para sustituirlos, a menudo con nuevas contrataciones con experiencia en la fiscalía penal o en la aplicación de la ley de inmigración.

El Departamento de Justicia afirma que, en total, su oficina de revisión de inmigración ha contratado a 153 jueces de inmigración permanentes en el año fiscal 2026, la cifra más alta jamás registrada en un solo año. El Departamento de Justicia considera que reducir la acumulación de casos en los tribunales de inmigración es una de sus principales prioridades





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