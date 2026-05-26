El Derecho entre la ciencia y la poesía: una reflexión crítica

Una mirada profunda a la evolución del pensamiento jurídico, desde la rígida racionalidad de la escuela italiana hasta la necesidad de integrar creatividad y sensibilidad en la práctica del Derecho contemporáneo.

La disciplina jurídica, como cualquier otra rama del saber, ha sido nutrida por una amplia variedad de intelectuales que han intentado explicar cómo el Derecho funciona como un catalizador epistemológico capaz de comprender y ordenar las complejas dinámicas del Estado, la sociedad y el individuo.

A lo largo de la historia, los juristas y sus seguidores han defendido con férrea convicción sus doctrinas como verdades únicas, como perspectivas finitas o como sincretismos permanentes, creando una verdadera mitología moderna que envuelve al Derecho. Entre los mitos más conocidos destaca la "grundnorm" de Kelsen, pero la proliferación de doctrinas inatacables ha convertido al Derecho en una disciplina donde la teoría se erige como una "piedra filosofal" para quienes buscan ordenar la realidad mediante cánones jurídicos.

Francesco Carnelutti, junto a Giuseppe Chiovenda, Piero Calamandrei y Enrico Redenti, representa una de las voces más relevantes de la escuela italiana de derecho procesal. Estos autores construyeron conceptualizaciones extremadamente racionales y sistemáticas del proceso judicial, tratándolo como una rama autónoma del Derecho regida por principios propios. Su método pretendía depurar el proceso de toda carga emocional y humana, buscando una cientificidad absoluta.

Sin embargo, Carnelutti sorprendió al publicar "El Arte del Derecho" en español, abandonando el tono frío y especulativo para presentar, a través de seis preguntas, la idea de que el Derecho se asemeja más al arte que a una ciencia. En sus últimos años, el jurista confesó un cambio de actitud: "El joven tenía fe en la ciencia, el viejo la perdió. El joven creía saber; el viejo sabe que no sabe.

Y cuando al saber se junta con el saber que no sabe, entonces la ciencia se convierte en poesía". Esta reflexión muestra una transición del rigor científico a una visión más poética y humana del derecho. Este giro de pensamiento cobra especial relevancia hoy, cuando el descontento se extiende entre estudiantes, profesionales y funcionarios judiciales.

La caída del orden liberal, el auge del populismo electoral y la improvisación judicial han puesto en evidencia la fragilidad de una racionalidad que parece vacía de sentido y dirección. Ante este escenario, es necesario repensar el Derecho no solo como una ciencia de reglas estrictas, sino como una expresión creativa que, al igual que la poesía, la pintura o la música, requiere sensibilidad, emocionalidad y creatividad para dar sentido a una realidad caótica.

Sólo así el Derecho podrá volver a ser una disciplina que una a la sociedad sin perder su humanidad, ofreciendo un marco que combine rigor y expresión artística para construir un futuro más justo y coherente





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