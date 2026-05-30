El desafío del cuidado no remunerado en México: Precariedad y brecha de género

Investigadores de la UNAM alertan sobre la invisibilidad del trabajo doméstico y de cuidado en México, destacando la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres y su exclusión financiera.

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ha emitido una alerta crítica sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas dedicadas a las labores de cuidado en el territorio mexicano.

A través de las investigaciones coordinadas por Adrián Escamilla Trejo, quien colabora con el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, se ha puesto de relieve que el sistema de cuidados en el país opera bajo una lógica de precariedad extrema. Un punto particularmente alarmante es la tendencia de estas personas cuidadoras a evitar el uso de servicios bancarios y sistemas de pagos digitales, lo que profundiza su exclusión del sistema financiero formal y limita sus capacidades de ahorro y gestión económica autónoma.

Esta marginalidad no es accidental, sino el resultado de una estructura social que invisibiliza el esfuerzo diario de millones de personas que sostienen el tejido social desde la sombra. El análisis se sustenta en datos contundentes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los cuales revelan una disparidad de género abismal en la distribución del trabajo doméstico no remunerado.

Según las estadísticas, las mujeres dedican en promedio cuatro horas y cuarenta y nueve minutos diarios a estas tareas, mientras que los hombres invierten únicamente dos horas y siete minutos. Esta diferencia, que a simple vista podría parecer manejable en el día a día, se traduce en una acumulación masiva de tiempo a lo largo del año. El investigador Escamilla Trejo subraya que esta brecha representa aproximadamente 900 horas adicionales de labor invisible por año para las mujeres.

Este fenómeno es lo que sociológicamente se conoce como la doble o triple jornada, donde la mujer no solo cumple con sus obligaciones laborales remuneradas, sino que asume la totalidad de la gestión del hogar y el cuidado de dependientes sin recibir compensación económica alguna, afectando su salud mental y sus oportunidades de crecimiento profesional. Por otro lado, la investigadora Gabriela Ríos Granados, adscrita al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), enfatiza la necesidad urgente de otorgar un valor económico real al trabajo doméstico y de cuidado.

El argumento central es que el Estado y las organizaciones civiles deberían asumir la responsabilidad primordial de proveer servicios de cuidado integrales para la ciudadanía, especialmente para aquellas personas con capacidades especiales o discapacidades que requieren atención constante. Actualmente, la carga del cuidado recae casi exclusivamente en el ámbito privado y familiar, lo que empuja a las cuidadoras a una situación de precariedad económica y agotamiento físico.

La falta de infraestructura pública para el cuidado no es solo un problema de género, sino una falla sistémica en la garantía de los derechos humanos y la justicia social en México. Finalmente, el estudio insta a una reflexión profunda sobre cómo la economía nacional se sostiene sobre los hombros de un trabajo no remunerado que no es contabilizado formalmente en el Producto Interno Bruto, pero que es esencial para la supervivencia de la sociedad.

La invisibilidad de estas tareas perpetúa la desigualdad y mantiene a las mujeres en un ciclo de dependencia económica y social. Para revertir esta situación, es imperativo transitar hacia un sistema nacional de cuidados que reconozca, reduzca y redistribuya estas tareas de manera equitativa.

Solo mediante la implementación de políticas públicas efectivas y el apoyo institucional se podrá garantizar que el acto de cuidar no sea sinónimo de precariedad, sino un derecho ejercido y apoyado colectivamente, permitiendo que quienes cuidan tengan también acceso pleno a la salud, la educación y la seguridad financiera





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