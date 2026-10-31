El desarrollo económico de México y las oportunidades que ofrece a los jóvenes en el comercio internacional

Conferencia en el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro sobre las ventajas de los tratados de libre comercio y cómo pueden impulsar la competitividad mexicana y la formación de jóvenes profesionistas.

El director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, destacó durante una conferencia en el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro la importancia de los tratados de libre comercio para impulsar la competitividad del país en el escenario global.

La exposición, titulada 'Oportunidades de negocio a través de los Tratados de Libre Comercio', se dirige a estudiantes y plantea cómo México, mediante una red de convenios internacionales, logra que las empresas nacionales accedan a mercados exteriores bajo condiciones preferenciales. Estos acuerdos no solo facilitan el intercambio de productos y servicios, sino que además atraen inversiones y elevan la capacidad de las firmas mexicanas para competir a nivel internacional.

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Apertura comercial y oportunidades agroalimentarias

El director explicó que la apertura comercial ha abierto nuevas vías de exportación, especialmente en el sector agroalimentario, donde la presencia de productos nacionales en el extranjero se ha incrementado gracias a la eliminación de barreras y la adopción de estándares acordados entre naciones. Para los jóvenes, comprender las relaciones económicas entre países representa una ventaja competitiva en su desarrollo profesional, tanto si plantean integrarse al mercado laboral como si buscan emprender dentro del comercio internacional.

El funcionario concluyó afirmando que la formación académica debe contar con la colaboración estrecha entre instituciones educativas, empresarios y autoridades, de modo que los conocimientos adquiridos en las aulas respalden las exigencias de una economía global cada vez más competitiva. De este modo, México prepara a la próxima generación de profesionales para que sean capaces de capitalizar las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio y participar de forma efectiva en las cadenas de suministro internacionales.

Educación técnica y talento para el crecimiento

En la conferencia también se reflexionó sobre el papel de la educación técnica en la formación del talento que sostiene el crecimiento económico doméstico. Valdés Quintanilla mostró que la formación docente debe incluir temáticas de finanzas internacionales, gestión de aranceles y negociación de acuerdos comerciales, de forma que las instituciones locales no solo aumenten la empleabilidad de sus egresados, sino que también contribuyan al desarrollo de un sector empresarial más competitivo a nivel mundial.

Las instituciones educativas, al dotar a sus estudiantes de herramientas pragmáticas, se acercan a las necesidades del sector privado y, con esto, fomentan la creación de startups que exploran nichos de alta demanda en mercados externos. El presidente de la conferencia resaltó la necesidad de vincular a los estudiantes con prácticas profesionales en empresas exportadoras que ya navegan en estos mercados, proporcionando una visión realista del entorno internacional y los desafíos del comercio global.

Para concluir, Valdés Quintanilla hizo énfasis en la perspectiva de que las oportunidades en los tratados de libre comercio representan un campo fértil de desarrollo para los futuros profesionistas de México. Invitó a los presentes a aprovechar los recursos y programas de capacitación disponibles para explorar las posibilidades de negocios que surgen cuando las barreras comerciales se reducen.

Así, se cree que la adopción activa de estrategias de venta internacional y la construcción de alianzas con socios mundiales, no solo diversificarán la fuente de ingresos del país sino que también posicionarán a México como un actor clave dentro de las cadenas globales de suministro.