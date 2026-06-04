El desastre de cara al Mundial: ¿quién tiene la culpa?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, publicó un video frívolo que desencadenó un caos vial de furia en la ciudad, con maestros manifestantes vandalizando las esculturas conmemorativas y la lluvia colapsando el poniente de la Ciudad.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , publicó un video frívolo en el que invitaba a la gente a vivir el Mundial en las calles, justo antes de que se produjera un caos vial de furia a consecuencia de los bloqueos de la CNTE .

Los habitantes de la Ciudad de México sufrieron un día de furia, con maestros manifestantes vandalizando las esculturas conmemorativas, policía incapaz de contenerlos, un maestro perdió un ojo y la lluvia colapsó el poniente de la Ciudad, arrojando escenas de desastre natural mayúsculo. El desastre de cara al Mundial ha despertado un cruce de acusaciones sobre quién tiene la culpa, con la Jefatura de Gobierno recriminando a Palacio Nacional por la incapacidad para tener listas las obras del Mundial, la falta de previsión ante las previsibles lluvias torrenciales y la incapacidad para contener a los manifestantes violentos.

Por su parte, Palacio Nacional recrimina a la Jefatura de Gobierno por no haber llegado el dinero a tiempo para las obras y por la incapacidad de operación política. El conflicto ha dejado a la ciudad en un estado de caos y confusión, con la gente preguntándose quién es responsable de la situación





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