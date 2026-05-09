El diablo viste a la moda 2: Secuencia 'suceso' de un presupuesto medio y una campaña de marketing contundente

La secuela de la exitosa película de 2006 'El diablo viste a la moda' ha alcanzado un hito en taquilla y se perfila como uno de los mayores éxitos del año 2026. Después de solo una semana en los cines, ha sumado US$253.2 millones a nivel mundial, superando ampliamente su meta de rentabilidad y demostrando la efectividad de la campaña de marketing y la audacia de las tardes en las salas.

El éxito comercial de 'El diablo viste a la moda 2', la secuela de la popular película de 2006, ha alcanzado un hito en taquilla después de solo una semana en los cines.

La película ha sumado US$253.2 millones a nivel mundial al 8 de mayo, superando ampliamente su meta de rentabilidad. Esta secuela tuvo un presupuesto cercano a US$100 millones y generó alrededor de 2.5 veces ese monto en ganancias en tan solo una semana después de su estreno.

La campaña de marketing, que incluyó una gira promocional mundial, alianzas con marcas globales y experiencias especiales en salas de cine, ha ayudado a encender las ventas y posicionarse como una de las apuestas más exitosas del año para Disney y 20th Century Studios. Además, el desempeño en salas, aún siendo inferior al de los superhéroes y la animación, confirma que la comedia con una identidad clara aún puede encontrar una audiencia masiva en salas. Las tardes siguen siendo un mercado rentable para los estudios





TomatazosCom / 🏆 5. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Secuencia 'El Diablo Viste A La Moda' Netflix Xstreamingliga Giménez Sideline Supervivientes: Si Soy Yo Me Muero

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shakira lanza “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna BoyLa cantante colombiana volverá a brillar en la máxima justa del futbol

Read more »

SEP Adelanta Vacaciones de Verano 2026: Fecha de Inicio Oficial Según Nuevo Calendario EscolarNoticias de México y el mundo

Read more »

SEP adelanta cierre del ciclo escolar 2025-2026 para el 5 de junio y modifica calendario escolar 2026-2027La SEP anunció que el ciclo escolar 2025-2026 finalizará antes, con el próximo 5 de junio como el último día en curso. Además, se adelantó el cierre administrativo que terminará el 12 de junio, una semana después según el calendario de la SEP. La modificación al calendario escolar incluye consideraciones para el arranque del ciclo escolar 2026-2027, como el inicio de clases el 31 de agosto del 2026, 60 días después del ciclo pasado, debido a la alerta de calor y el Mundial 2026 en la Ciudad de México en junio.

Read more »

Calendario SEP 2025-2026: así quedaría el cierre del ciclo escolar por Mundial 2026 y caloEl calendario oficial SEP 2025-2026 continúa vigente mientras autoridades federales revisan posibles ajustes por calor y el Mundial 2026.

Read more »