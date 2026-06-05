El dilema del vehículo abandonado en la CDMX: normativa, procedimientos y el pulso automotriz

Un vecindario de la Ciudad de México se enfrenta al caso de un coche abandonado con daños frontales, lo que abre la discusión sobre el reglamento de tránsito que prohíbe estacionar por más de 15 días y los protocolos de retiro. Además, un repaso a las noticias automotrices y tecnológicas más relevantes, desde nuevos SUV hasta regulaciones como el Hoy No Circula.

Hace algunos días, a una cuadra de mi casa, apareció un Volkswagen Jetta A4 con un claro impacto en la parte frontal y acomodado en sentido contrario a la circulación de la calle.

La presencia de este vehículo, que parece haber estado involucrado en un accidente o en una persecución, se prolongó por varias semanas, generando incomodidad entre los vecinos. Su estado y la incertidumbre sobre quién era el responsable o si tenía dueño, Bringó a la mente la discusión constante sobre el abandono de vehículos en la vía pública.

En la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito establece que un automóvil que permanece estacionado por más de 15 días en la calle se considera en situación de abandono y puede ser remitido al depósito vehicular. No existe un permiso oficial, ni de las alcaldías ni de la Semovi, que autorice a dejar un coche en la vía pública de manera continua por un período mayor.

El procedimiento para retirar un vehículo abandonado está detallado: los agentes deben notificar al propietario, poseedor o responsable, quien tiene un plazo de tres días hábiles para retirarlo por su cuenta. Si no lo hace, la autoridad procede a su remisión. Es importante aclarar que no se trata de una simple incautación; hay un protocolo que busca garantizar el derecho de defensa del supuesto dueño.

Este caso particular del Jetta ilustra un problema urbano común: la acumulación de carros viejos o siniestrados en la vía pública, lo que puede generar focos de infección, malos olores y proliferación de fauna nociva. La reparación de autos en la calle es ilegal y puede acarrear sanciones o incluso arresto, salvo en casos excepcionales con permisos específicos.

La normativa también aborda el tema de los objetos que sobresalen de los vehículos; aunque no están prohibidos, requieren de un permiso para evitar multas. La discusión se amplía con las constantes actualizaciones del reglamento 'Hoy No Circula', que restringe la circulación de autos con ciertas características en la CDMX y el Valle de México. Paralelamente, la industria automotriz muestra una vertiginosa actividad: Fiat Chrysler prepara el lanzamiento de un nuevo SUV, el Grizzly, que llegará a México.

Por otro lado, el llamado 'auto de TikTok' está por ser anunciado este año. En materia tecnológica, videojuegos como Call of Duty: Modern Warfare 4 y estrenos en plataformas como Netflix captan la atención del público. En el ámbito de compras, modelos como el Honda Pilot 2026 o el Kia eléctrico copiado en China, muestran la dinámica del mercado.

En resumen, la escena urbana de la Ciudad de México se caracteriza por la coexistencia de problemas cotidianos como el abandono de vehículos, regulaciones de tránsito en constante cambio y la efervescencia de lanzamientos automotrices y tecnológicos que definen el presente y futuro del transporte y el entretenimiento





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