El dilema energético en México: Cómo el subsidio a la gasolina oculta una crisis silenciosa

Análisis sobre el impacto de la inflación energética en México, el costo fiscal de los subsidios al IEPS y los riesgos de la dependencia del petróleo frente a la volatilidad global del 2026.

La economía mexicana enfrenta actualmente un escenario complejo donde la inflación energética actúa como un fenómeno de doble cara que afecta tanto el consumo inmediato como la estabilidad fiscal del país. Mientras la volatilidad geopolítica en puntos críticos como el Estrecho de Ormuz presiona los precios internacionales del barril de petróleo hacia la marca de los 100 dólares, el Gobierno de México ha optado por desplegar una estrategia de contención mediante estímulos fiscales al IEPS .

Esta medida, diseñada para evitar un gasolinazo súbito que desestabilice el ánimo social, implica que el erario público deje de percibir ingresos fundamentales, proyectando un agujero fiscal que podría alcanzar los 220,000 millones de pesos este año. Este costo oculto es, en esencia, una transferencia de recursos que prioriza el mantenimiento artificial de los precios del combustible sobre la inversión necesaria en infraestructura, salud y educación, comprometiendo así el potencial de crecimiento a largo plazo del país. El impacto de este fenómeno trasciende el surtidor de gasolina, infiltrándose profundamente en la estructura de precios de toda la economía nacional. Dado que en México el transporte de carga depende mayoritariamente del diésel, cualquier variación en los costos energéticos globales se traslada inevitablemente a la cadena de suministro. Desde el transporte de granos básicos desde los campos de Sinaloa hasta la distribución final en las metrópolis, cada eslabón de la logística añade un sobrecosto que termina pagando el consumidor final. A esto se suma que los derivados del petróleo son la base estructural de insumos esenciales como fertilizantes para el campo y polímeros para empaques de consumo masivo. Por lo tanto, cuando el crudo se encarece, la inflación no solo se manifiesta en la movilidad, sino que encarece los alimentos y productos de primera necesidad, elevando la inflación anual al 4.59 por ciento reportada en marzo de 2026, una cifra que mantiene en alerta máxima a las autoridades monetarias. Esta situación coloca al Banco de México en una encrucijada sumamente difícil. A diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, que observa una inflación energética más contenida, Banxico debe equilibrar la necesidad de bajar tasas para estimular una economía ralentizada frente a la urgencia de mantener una política monetaria restrictiva que frene el repunte de precios. La dependencia de la generación eléctrica a base de gas natural y la persistencia de un modelo energético basado en subsidios al consumo fósil revelan una vulnerabilidad estructural. México se encuentra atrapado en un ciclo donde los excedentes petroleros se utilizan como un sedante para evitar el descontento social, postergando indefinidamente la transición hacia fuentes de energía más estables y sostenibles. El gran dilema del 2026 consiste en reconocer que, mientras no se rompa la dependencia de los vaivenes del mercado global mediante una modernización real de la infraestructura energética, el país seguirá financiando su propia estabilidad presente a expensas de su competitividad y solvencia futura





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