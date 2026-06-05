El director de Pragmata, Yonghee Cho, confesó que pasó una noche de ansiedad antes del estreno debido a la presión de mantener la racha de Capcom.

El director de Pragmata , Yonghee Cho , reveló que no pudo dormir antes del lanzamiento debido a la presión de mantener la racha de Capcom . La compañía japonesa ha tenido un éxito impresionante en los últimos años con lanzamientos como Resident Evil Village y Monster Hunter Rise.

Cho confesó que estaba nervioso y no pudo dormir la noche antes del estreno, preocupado por el impacto que el resultado tendría en su carrera y en la compañía. A pesar de recibir comentarios favorables de la prensa especializada antes del estreno, el equipo aseguró que la incertidumbre persistió hasta que comenzaron a aparecer las valoraciones positivas de la comunidad.

Cho comparó la situación con una carrera de relevos, donde cada lanzamiento representa a un corredor que recibe el testigo y debe entregarlo al siguiente sin cometer errores. El nuevo juego de fútbol del Mundial para Netflix ha generado decepción en la comunidad, con algunos preguntándose si EA perdió el nombre de FIFA por esto





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