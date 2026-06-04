El director general de Pemex se enfoca en alcanzar las metas de producción

El titular de Pemex, Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso, compartió la visión estratégica de la empresa en el Congreso Mexicano del Petróleo 2026. La empresa se enfoca en alcanzar las metas de producción y promueve esquemas de inversión mixta. El director general de Pemex busca la cooperación con empresas de nivel internacional para aprovechar mejor las posibles alianzas estratégicas.

El director general de Pemex , Mtro. Juan Carlos Carpio Fragoso, impartió una Conferencia Plenaria en el Congreso Mexicano del Petróleo 2026. En su participación, compartió la visión estratégica de la empresa basada en el principio de justicia energética .

Destacó que Pemex intensifica la exploración y concentra esfuerzos en alcanzar las metas de producción. En el corto plazo, la empresa se enfoca en alcanzar las metas de producción, mientras que en el mediano plazo, promueve esquemas de inversión mixta y refuerza las actividades exploratorias.

El titular de Pemex precisó que la posición financiera de la empresa abre posibilidades de financiamiento, lo que permitirá invertir en un programa amplio de capacitación, nuevas tecnologías, y mantenimiento de la producción y la exploración. Petróleos Mexicanos desarrolló la ruta que define su rumbo, en congruencia con los principios de soberanía, seguridad energética, desarrollo sostenible y justicia energética. La empresa busca la cooperación con empresas de nivel internacional para aprovechar mejor las posibles alianzas estratégicas.

Para ello, fortalecerá la capacitación especializada de las y los trabajadores, aprovechando la experiencia del personal actual y promoviendo la transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones. El director general de Pemex concluyó que el futuro de la empresa tiene como pilares el talento de su gente, la capacidad de ejecución de sus áreas operativas y una administración responsable que orienta los recursos hacia donde generan mayor valor





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