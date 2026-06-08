El director técnico de Sudáfrica admite que la Selección Mexicana es un equipo muy completo

El director técnico de Sudáfrica, Broos, admitió que la Selección Mexicana es un equipo muy completo y que sus jugadores deberán estar al mejor nivel si quieren obtener un buen resultado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra México.

El director técnico de Sudáfrica , Broos , admitió que la Selección Mexicana es un equipo muy completo y que sus jugadores deberán estar al mejor nivel si quieren obtener un buen resultado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra México.

En una conferencia de prensa, Broos destacó que México es un equipo con mucho movimiento y solidaridad, y que es muy difícil para su selección enfrentarlos en su mejor nivel. Broos tomó como referencia el duelo entre México y Serbia, donde la selección azteca se impuso 5-1, y notó que el esfuerzo colectivo del equipo de Javier Aguirre es notable porque si todos defienden, todos atacan de la misma manera.

Broos también mencionó que su selección empató con Sudáfrica en el último juego antes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y que su objetivo es preparar a sus jugadores para enfrentar a los mexicanos en su mejor nivel. La Selección Mexicana es uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y su duelo inaugural contra Sudáfrica será uno de los partidos que se emitirán de manera gratuita por TV Azteca





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