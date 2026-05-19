El documental La voz del pueblo celebra los 94 años de Elena Poniatowsca y su legado cultural

Se difunde en Aprende+ un documental de 55 minutos que recorre la vida, obra y testimonios de Elena Poniatowsca, acompañado de la exposición permanente de su archivo personal en el Museo del Estanquillo y la apertura de un club de lectura gratuito en la Fundación Elena Poniatowsca.

El próximo martes a las veinte horas se emitirá en el canal abierto 14.2 de la señal Aprende+, el documental titulado La voz del pueblo, una pieza testimonial que recorre la vida y la obra de la escritora y periodista Elena Poniatowska .

Con una duración de cincuenta y cinco minutos, el programa reúne la voz de la propia Poniatowska y de varias personalidades del ámbito cultural —entre ellas Ana María Díaz, Valeria Matos y Rafael Vargas— que analizan la influencia y la vigencia de su labor dentro del panorama nacional. El relato se construye a partir de recuerdos, anécdotas y conversaciones íntimas, como la que sostuvo con la artista Leonora Carrington, quien confesó que nunca supo que la escritora estaba tomando notas de sus conversaciones, obligando a Poniatowska a volver a su domicilio para reconstruir la historia que la pintora le había relatado.

En el testimonio de la propia autora se percibe la pasión que la mantiene activa a sus noventa y cuatro años: "Mi anhelo mayor es escribir un buen libro que tengo en mente; escribir es una pasión que no se apaga". El proyecto fue impulsado por la productora ejecutiva Azucena Pimentel, el productor general Enrique Quintero y los realizadores Héctor Ortega, Marilú Rasso y Columba Vértiz de la Fuente, quienes lograron capturar la esencia de una figura que ha marcado la literatura mexicana desde la década de los sesenta.

Paralelamente, el Museo del Estanquillo –Colecciones Carlos Monsiváis– acoge la exposición permanente Elena Poniatowska Amor. Archivo Personal, conformada por más de cuatrocientas piezas que incluyen fotografías, libros, pinturas y objetos íntimos de la autora. La muestra se organiza en torno a tres ejes temáticos: periodismo cultural, literatura y memoria social, y busca revelar el legado de una mujer cuya obra ha sido un pilar de la cultura popular y del compromiso social.

Entre los objetos expuestos sobresalen treinta y tres retratos fotográficos y cinco óleos realizados por la misma Poniatowsca, su incursión más reciente en la pintura que hasta ahora había permanecido fuera del dominio público. La exhibición, inaugurada en el marco del vigésimo aniversario del Estanquillo, permite a los visitantes atravesar el universo creativo de la escritora y comprender la profundidad de su memoria histórica, resaltando su papel como referente femenino en la lucha por la igualdad y los derechos humanos.

La Fundación Elena Poniatowska, por su parte, ha anunciado la apertura de un club de lectura que funcionará todos los jueves de junio, centrado en la obra Esta actividad será gratuita y se ofrecerá tanto en formato streaming como presencial en la sede de la fundación, ubicada en José Martí 105, colonia Escandón. Este espacio pretende fomentar el diálogo crítico y la reflexión colectiva alrededor de la literatura de la autora, invitando a lectores de todas las edades a compartir sus interpretaciones y descubrimientos.

Asimismo, la fundación ha reforzado su compromiso con la difusión del patrimonio cultural al colaborar con instituciones académicas y centros de documentación, asegurando que el archivo personal de Poniatowsca continúe siendo una fuente de investigación y enseñanza para futuras generaciones





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