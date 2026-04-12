El Dr. Luis Raúl González respalda a Efraín Juárez y celebra la renovación de Keylor Navas en Pumas

El presidente de Pumas, Luis Raúl González Pérez, expresa su confianza en el director técnico Efraín Juárez y celebra la renovación del contrato de Keylor Navas, destacando los objetivos del club para el Torneo Clausura 2026.

Previo al emocionante encuentro entre los Pumas de la UNAM y los Cañoneros del Mazatlán, el presidente del club auriazul, el Dr. Luis Raúl González Pérez , protagonizó declaraciones significativas que resonaron en la afición. En un ambiente cargado de expectativas y emociones, el directivo se deshizo en elogios hacia el director técnico mexicano, Efraín Juárez , y dejó en claro la confianza inquebrantable que el club deposita en su proyecto.

Estas palabras surgieron tras ser cuestionado sobre una posible renovación del entrenador, un tema de gran interés para los seguidores del equipo universitario.\El Dr. González Pérez fue categórico al afirmar: Efraín Juárez tiene un contrato vigente, todavía tiene tiempo restante, y en realidad es nuestro técnico. Estamos convencidos de su proyecto. Lo he dicho reiteradamente. A mí me tocó precisamente su contratación y el proyecto y las directrices que planteamos las siempre las repetiré con ustedes. La confianza en Juárez se fundamenta en varios pilares clave, según el presidente. Destacó que el técnico es un canterano, un ganador, con experiencia en el trabajo con la cantera. Además, enfatizó que Juárez está implementando un estilo de juego que refleja la garra y la pasión características de los Pumas. El presidente también hizo hincapié en la necesidad de continuar trabajando arduamente, sin caer en la complacencia, reconociendo que siempre hay áreas de mejora. Subrayó la importancia de conectar con la afición, de mantener la calma y de saber explotar el potencial de los jugadores, elementos cruciales para el éxito del equipo. La exigencia de la afición, conocida por su lealtad y pasión, es un factor clave en el desempeño del equipo, y González Pérez reconoció el papel fundamental de los seguidores en el apoyo constante al club, tanto en los momentos de alegría como en los de dificultad. El presidente destacó la armonía existente entre el club, el cuerpo técnico y la afición, y enfatizó la importancia de mantener ese ambiente positivo para seguir avanzando.\Además de hablar sobre Efraín Juárez, el Dr. González Pérez abordó la reciente renovación del contrato de Keylor Navas, el experimentado portero y capitán del equipo. Después de meses de especulaciones e incertidumbre, los Pumas lograron llegar a un acuerdo para extender el contrato de Navas por un año, con la opción de extenderlo por otro año más. El presidente resaltó que la renovación de Navas fue un objetivo primordial para el club. Todos al interior del club estábamos en esa ruta: la directiva, el área deportiva, el área administrativa, Keylor y el cuerpo técnico. Cuando iniciamos el proceso de planeación, todos estábamos en esa frecuencia. El directivo reveló que solo fueron necesarias tres o cuatro reuniones para llegar a un acuerdo, destacando la voluntad de Keylor y su satisfacción por permanecer en el equipo. González Pérez afirmó que, desde la directiva que encabeza, siempre hubo la convicción de renovar a Keylor y que, a pesar del ruido mediático, internamente existía la tranquilidad de que se llegaría a buen término. Finalmente, el Dr. Luis Raúl González Pérez, se mostró optimista de cara al cierre del Torneo Clausura 2026. Compartió que el principal objetivo es clasificar a la Liguilla, respetar a los rivales que aún quedan por enfrentar y posteriormente, y manifestó su confianza en el desempeño del equipo en lo que resta del torneo. El primer objetivo que tenemos enfrente es clasificar. No bajar el ritmo, ver a los demás clubes que nos faltan por jugar, con el mismo respeto que merecen. Todos los equipos son complicados. Con estas declaraciones, el presidente de Pumas dejó claro el rumbo que el club está siguiendo, marcado por la confianza en su cuerpo técnico, la continuidad de sus jugadores clave y la ambición de alcanzar sus metas en el torneo





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