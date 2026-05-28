El Ébola ha vuelto: el director general de la OMS confirma el brote en África

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que el ébola ha vuelto en África, con más de 200 muertes y 1,077 casos sospechosos en la República Democrática del Congo y Uganda.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que el ébola ha vuelto con el brote que actualmente se registra en África y que ya ha causado la muerte de más de 200 personas.

Además, suman 1,077 casos sospechosos, según autoridades de la República Democrática del Congo. El ébola ya se extendió a las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, en la República Democrática del Congo, así como a Uganda. Durante su viaje a la República Democrática del Congo, Tedros Adhanom Ghebreyesus publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el avance del brote número 17 de ébola en la región.

El titular de la OMS apuntó que por este brote, causado por el virus Ébola Bundibugyo, actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados, como sí los había para combatir la variante Ébola Zaire, causante de la mayoría de los brotes, en la República Democrática del Congo





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