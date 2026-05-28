La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el nivel de alerta a 'muy alto' en la República Democrática del Congo y Uganda debido a la propagación del ébola.

El ébola se expande en la República Democrática del Congo y Uganda , con un riesgo muy alto de contagio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el nivel de alerta a 'muy alto' en la República Democrática del Congo y Uganda , debido a la propagación del ébola .

El virus probablemente comenzó a circular en la provincia de Ituri unos dos meses antes de que se declarara el brote. La OMS ha calificado la epidemia como 'grave' y ha advertido de un riesgo muy alto de contagio en la región. La RDC y Uganda han sido clasificados como países de alto riesgo, ya que comparten frontera con esas dos naciones.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en fluidos corporales de personas o animales infectados. El ébola es una enfermedad grave que causa fiebre hemorrágica, vómitos, diarrea y hemorragias internas. No existe vacuna autorizada o tratamiento específico para la enfermedad, lo que hace que sea aún más peligrosa.

La OMS ha recomendado a los países de la región tomar medidas para prevenir la propagación del ébola y proteger a la población. La situación es grave y requiere una respuesta rápida y efectiva para evitar la propagación del virus





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